Na našu žalost, gazdin model nikada neće biti razbaštinjen

Zbog čega smo se svi zajedno uzbudili nakon što smo pročitali u zapisniku utakmice Dinamo – Rudeš u 1. kolu Prve HNL za sezonu 2017./2018. da je Ivica Šparavec delegat utakmice?

Zato što je to nogometni sukob interesa ili smo malo više poželjeli zagalamiti jer je Mastermind nogomete organizacije u podnožju Gospe Međugorske?

Ni u “svetoj zemlji”, kako joj tepaju, nije se odmaknuo od svih manira jedne osobe koja ne živi u kršćanskom duhu, koji toliko spominje i zagovara.

I dalje viče, galami, uglavnom bez argumenata optužuje, otkriva da podzemlje u Hrvatskoj želi preuzeti hrvatski nogomet i njega izbrisati s lica zemlje. Govori to osoba koja je ustrojila hrvatski nogomet kao jednu interesnu skupinu.

Prodavali se za putovanje

Tko je Ivica Šparavec? Dugogodišnji nogometni djelatnik, nekad glavni tajnik Zagrebačkog nogometnog saveza, koji se u više proteklih saziva Dinamove Skupštine našao kao njezin delegat.

Isti taj Šparavec, koji je proljetos dao ostavku na članstvo u Dinamovoj Skupštini, no za nju nitko nije znao jer se u međuvremenu Skupština nije sastala, eto, bio je u zapisniku.

I sad se svi čude, a zapravo je Ivica Šparavec obrazac kako su izgledali kadrovi u Hrvatskom nogometnom savezu. I to od županijskih nogometnih djelatnika do vrha piramide koju čine predsjednik HNS-a i članovi Izvršnog odbora.

Takvi su članovi svih nogometnih komisija u HNS-u, takvi su suci, delegati i svi oni bitni ljudi koji su omogućili gazdi da stvori organizaciju po svojoj mjeri.

Zdravko Mamić svojim djelima i riječima svako toliko iznova se legitimira, a kolone tih Šparavca, besprizornih, pohlepnih i nemoralnih tipova, zapravo su zlo ovog našeg nogometa i društva. Baš te osobe omogućuju da Mamić i njemu slični u svim sferama društva mogu dugotrajno egzistirati.

Previše licemjerja

Zlatko Dalić, koji je prihvatio klupu izbornika nogometne reprezentacije, prije nego što je osvijestio spoznaju da je izbornik naletio je na te tipove koji mu rade o glavi, a misle da lopta skače zbog toga što je u njoj žaba. Šteta samo što šef nacionalnog tima nije rekao imena i prezimena.

Iskreno, razveselio me detalj s moskovskog aerodroma Šeremetjevo gdje su igrači pri odlasku na zagrebački doček i euforiju zabranili članovima IO da lete s njima. I bio bi to potez za pet, ali me jako zanima bi li to napravili šefu našeg nogometa da je mogao biti tamo. Previše je tu licemjerja.

Više od dvadeset godina pratim hrvatski nogomet, Dinamo ili reprezentaciju, i moram biti iskren da sam nailazio na razbojnike, dupelisce, koje zanima samo novac i njihovi krupni ili sitni interesi. Nažalost, taj gazdin model neće biti razbaštinjen.

