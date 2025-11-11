Mourinho napravio potez koji će štetiti Hrvatu, u zadnje tri utakmice odigrao je samo minutu

Benfica je u kolovozu dovela 22-godišnjeg Ivanovića za 22,8 milijuna eura iz belgijskog prvaka Royal Union Saint-Gilloisea, što je bio najveći transfer nekog hrvatskog igrača ljetos. U početku je igrao u Lisabonu, ali situacija mu se zakomplicirala nakon što je krajem rujna došao Mourinho. "Special One" je Ivanovića posljednji put stavio u prvu postavu prije dva tjedna u Kup utakmici s Tondelom. Izvadio je hrvatsku "devetku" nakon 64 minute pri rezultatu 1-0. "Utakmica je dobila drugo naličje, napose kada sam uveo (Vangelisa) Pavlidisa. Ekipa se počela bolje povezivati, igra je postala fluidnija i kvalitetnija prema naprijed", izjavio je nakon utakmice Mourinho, prema pisanju tamošnjih sportskih novina Record. Benfica je zabila još dva gola i slavila s 3-0.

Od tog trenutka Ivanović je dobio samo minutu na terenu u posljednje tri utakmice. Tu posljednju minutu odigrao je u nedjelju u prvenstvenom remiju 2-2 s Casa Piom. Prethodno je ostao na klupi u pobjedi nad Vitorijom Guimaraes od 3-0 i porazu od 0-1 od Bayer Leverkusena u Ligi prvaka. Nikada se tako nešto nije dogodilo kada je trener bio Bruno Lage. Record je izvijestio u ponedjeljak da "projekt Ivanović još treba doraditi". "Opće mišljenje je da se još uvijek nije posve uklopio u momčad", naveo je taj dnevnik.

Mourinho je nakon dolaska u klub stavljao Ivanovića na lijevo krilo, a onda rekao da igrač ima poteškoća s djelovanjem na krilnoj poziciji. Pod trenerom Lageom, koji je doveo hrvatskog golgetera iz Belgije, Ivanović je igrao u napadu zajedno s nešto isturenijim Pavlidisom. To je bila pozicija na kojoj je igrao i u briselskoj četvrti Saint-Gilloise gdje je prošle sezone zabio 21 gol. Ivanović je u Lisabonu vježbao i druge napadačke pozicije iza špice, ali sve se promijenilo kada je Mourinho promijenio formaciju. Portugalac drži Pavlidisa u špici, a iza njega trojicu veznih igrača, zbog čega Ivanovića ostavlja na klupi smatrajući ga klasičnim napadačem "devetkom". Mourinho zasad u napadu daje prenost Pavlidisu, a Ivanoviću je dao oko 30 posto od mogućih minuta. Kod prethodnika Lagea je odigrao 55,6 posto vremena.

Ivanović je s Benficom potpisao ugovor do ljeta 2030. te je njen dugoročni projekt. Dolazak Mourinha, koji je prethodno dobio otkaz u Fenerbahčeu, zasad nije donio rezultatski iskorak. Benfica je, doduše, neporažena nakon jedanaest kola portugalskog prvenstva, ali zauzima treće mjesto sa šest bodova zaostatka za vodećim Portom. U Ligi prvaka je upisala četiri poraza u četiri utakmice.

Ivanović je prije dva tjedna u razgovoru za internetsku stranicu Transfermarkt rekao da uči od Mourinha koji je 2004. osvojio Ligu prvaka s Portom, pa to ponovio i s Interom 2010. "Izvan terena je super prijateljski nastrojen i opušten, a na terenu je zahtjevan, pedantan i vrlo ozbiljan", izjavio je tada Ivanović. "Sretan sam što mogu učiti od njega. Pažljivo slušam svaku riječ jer je on postigao sve o čemu ja sanjam, a to je osvajanje Lige prvaka".