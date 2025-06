Mourinho je bio na korak do povratka u Lige petice. Evo zašto je propao bjeg iz Turske

Novi trener talijanskog viceprvaka, Intera je Cristian Chivu koji će zamijeniti Simeonea Inzaghija koji se odlučio za odlazak u saudijski Al Hilal.

Prije nego što je 44-godišnji Rumunj i službeno preuzeo kormilo milanskog kluba, špekuliralo se kako bi 'Nerazzure' mogao preuzeti trenutni trener Coma, Cesc Fabregas, no od toga na kraju nije bilo ništa.

Izuzev toga, u javnost je dospjela i vijest kako bi se 'The Special One', Jose Mourinho, mogao vratiti u klub s kojim je 2010. osvojio Ligu prvaka, no to je propalo iz razloga što portugalski stručnjak neće moći preuzeti ekipu za vrijeme Svjetskog klupskog prvenstva. Ugovor s Fenerbahčeom koji ga i dalje veže za turski klub također je predstavljao problem realizaciji ove suradnje.

Chivu, inače legenda rumunjskog nogometa, ove je sezone odlično posložio redove Parme kojoj je osigurao ostanak u Serie A. U doba kad je bio igrač proveo je čak 7 godina u Interu, dok je trenersku karijeru također započeo na San Siru u mlađim kategorijama kluba. U veljači je preuzeo Parmu i svojim je rezultatima izborio potpis za Inter.