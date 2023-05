'Moramo skinuti djecu s interneta i vratiti ih u sport. Slavonija je izgubila 37 rukometnih klubova'

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore javnosti je predstavljeno, s jučerašnjim danom osnovano, Udruženje sportskih klubova Hrvatske HGK utemeljeno u svrhu promicanja bavljenja ekipnim sportom, njegova razvoja i zaštite.

Sport je dio gospodarstva

A poanta postojanja ovog udruženja najbolje se mogla uvidjeti iz riječi uvodničara dr. sc. Branimira Kosa, savjetnika predsjednika Hrvatske gospodarske komore i jednog od dva dopredsjednika Udruženja. A on se referirao i na stravičan pokolj koji je neki dan počinio beogradski osmoškolac.

– Moramo djecu skinuti s interneta i vratiti ih u sport. Naša je agenda omogućiti klubovima da mogu financirati omladinske pogone i spriječiti ono što se dogodilo s rukometnim klubovima u Slavoniji. Naime, u posljednjih 30 godina u pet slavonskih županija ugašeno je 37 rukometnih klubova: 25 muških i 12 ženskih.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dr. sc. Kos izrazio je zadovoljstvo što su klubovi osnivači prepoznali HGK kao platformu pa dodao:

– Mi u HGK na sport gledamo kao na sastavni dio gospodarstva jer on ima i ekonomske učinke. Sjetimo se samo kako je organiziranje Mediteranskih igara i Univerzijade transformiralo Split i Zagreb. Samo konkurentni klubovi donose uspjehe reprezentacije, a ona donosi velike priredbe, koje pak predstavljaju nove investicije, nova radna mjesta...

Glavna misija Udruženja sportskih klubova HGK je unapređivanje sustava financiranja sporta, a inicijativu za udruživanje dali su najpoznatiji zagrebački klubovi iz nogometa (Dinamo), košarke (Cibona), rukometa (PPD Zagreb), vaterpola (Mladost) i odbojke (Mladost). Prvi će predsjednik biti Vedran Šupuković, direktor RK PPD Zagreb, koji je kazao:

– Udruženje jest pokrenulo pet zagrebačkih klubova, no pozivam klubove iz svih loptačkih sportova i svih liga da nam se priključe. Poslat ćemo dopis svim nacionalnim savezima, povjerenicima za natjecanje u tim sportovima, ne bismo li u što kraćem roku dobili na masovnosti, a s njom i na težini. Krajnja je intencija da smanjimo utjecaj javnog novca na financiranje a da nađemo rješenja u kojem će gospodarstvo naći svoj interes.

A njega biti neće, bojimo se, bez poreznih rasterećenja.

– Ići ćemo s konkretnim prijedlozima poreznih rasterećenja za one koji žele ulagati u sport, no cijela ta priča mora biti koordinirana s ljudima iz izvršne i zakonodavne vlasti. Ne bih se referirao ni na kakve modele iz okruženja jer moramo doći do vlastitog rješenja.

Budući da je prije pet godina nastala takozvana Opatijska inicijativa, zanimalo nas je je li ovo njen nastavak. I tada su se sastali predstavnici najvećih loptačkih sportova (doduše, na hrvatskoj razini), a predvodio ju je vlasnik NK Rijeka Damir Mišković. Oko svega se podiglo podosta prašine, no na tome je i ostalo jer od svega nije bilo ništa.

– Koliko znam, Opatijska inicijativa bila je neformalna i ovo s njom nema nikakvu poveznicu. Naše je udruženje institucionalizirano. Osim toga, nama nije intencija raspodjela novca kojeg nema – odgovorio je Šupuković i poentirao primjerom Košarkaškog kluba Split:

– Sredinom 80-ih žuti su u kvalifikacijama Kupa Radivoja Koraća izbacili švicarski Fribourg s dvije glatke pobjede i ukupno 93 koša razlike jer Švicarska je tada bila košarkaška egzotika. Nažalost, 35 godina poslije današnji je Split u kvalifikacijama za Fibinu Ligu prvaka izgubio od tog istog Fribourga s devet razlike. I zato je naš cilj da nam sportaši u inozemstvo ne odlaze premladi, a da bismo u tome uspijevali, moramo smanjiti financijski jaz između europskih klubova i naših.

Na izbornoj sjednici Udruženja Cibonu su predstavljali direktor Tomislav Šerić i Dino Bošnjaković, koji je izabran za dopredsjednika. A cibosi su možda i najviše zainteresirani da ove ideje zažive.

– Trajno rješenje ne vidimo u još većem izdvajanju iz proračuna, već u poticanju – poreznim olakšicama – privatnih kompanija na ulaganja u sport. To bi bila najefikasnija strategija. Vjerujemo da nam HGK može pomoći u komunikaciji s državnim institucijama, ali i povezati nas sa subjektima u gospodarstvu – kazao je Bošnjaković.

Vlada dotira 60 milijuna kn

Svojom nazočnošću podršku inicijativi dao je i državni tajnik za sport Josip Pavić, koji je govoreći o podršci koju sport dobiva od Vlade, kazao i ovo:

– Ono što se dogodilo prošle godine, a to je da je nacionalnim savezima otišlo 60 milijuna kuna, postalo je praksa pa će se toliko novca podijeliti i ove i sljedeće godine.

A kad se već tako dijeli, onda je važan i sustav kontrole. Da se ne dogodi, kao u jednom savezu, da od tog novca savez zadrži veliku većinu umjesto da to bude u omjeru 80 posto za klubove, a 20 posto savezu.

– Raspodjela tog novca kontrolira se preko HOO-a, kojem moraju podnositi izvješće – ističe Pavić.