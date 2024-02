Modrićevom golu prethodio je neuobičajen događaj, mnogi nisu ni primijetili što se desilo sucu

Nesvakidašnji detalj obilježio je nedjeljnu utakmicu 26. kola španjolskog nogometnog prvenstva u kojoj je madridski Real na svom Santiago Bernabeuu minimalnim rezultatom pobijedio Sevillu. Podsjetimo, Real je pogotkom Luke Modrića u 81. minuti stigao do slavlja kojim se od drugoplasirane Barcelone na ljestvici odvojio na čak osam bodova viška.

Dakle, igrala se 59. minuta utakmice kada se glavni sudac, Isidro Diaz De Mera ozlijedio. Kako javljaju španjolski mediji, De Mera je ozlijedio gležanj. U jednom se trenutku uhvatio za bolno mjesto na desnoj nozi, a onda je i označio da se igra mora zaustaviti.

De Meri su pomoć pružili liječnici madridskog Reala, ali ubrzo ih je upozorio da je ozljeda preteška za to da bi mogao normalno nastaviti suđenje. Delegat utakmice hitro je stoga pozvao četvrtog suca, 29-godišnjeg Carlosa Fernandeza Buerga kako bi ga zamijenio. Ovaj je to i učinio, a to mu je bio i debi na mjestu glavnog suca u španjolskoj ligi. Do jučerašnje izmjene, Fernandez Buergo sudio je utakmice španjolskih trećeligaša.