Modrićev trener u Realu donio odluku o svojoj budućnosti

Talijanski nogometni strateg Carlo Ancelotti, inače trener madridskog Reala, demantirao je informacije kako je jedan od glavnih kandidata za izbornika Brazila. Nakon ispadanja u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva od Hrvatske reprezentacija Brazila je kraju privela priču s izbornikom Titeom, ali službeno još nije objavljeno ime njegovog nasljednika.

- Živim dan po dan i ne znam što mi donosi budućnost, ali nemam namjeru napuštati Real prije nego mi istekne ugovor, a on traje do kraja lipnja 2024. godine. Ako me Real prije toga ne otpusti ja sam tu, u Madridu i to vrlo sretan - rekao je u razgovoru za Radio RAI 63-godišnji trener Madriđana.

Premda su brazilski mediji pisali kako je apsolutni favorit Portugalac Abel Ferreira, u posljednje se vrijeme spominjalo i ime Ancelottija.

- Imam puno ciljeva s Realom. Kako ove sezone tako i do kraja ugovora - kazao je Ancelotti koji se i kratko osvrnuo na Svjetsko prvenstvo i novog prvaka Argentinu.

- Njihov izbornik Scaloni je napravio izvanredan posao, makar ništa novo nije osmislio. No, Argentini svaka čast - zaključio je.