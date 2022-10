Modrićev Real Madrid s uvjerljivih 3-1 srušio Rakitićevu Sevillu

U dvoboju 11. kola Primere Real je na Bernabeu slavio protiv Seville s 3-1, a prvi pogodak na utakmici upisao je Luka Modrić.

Kraljevski klub je poveo već u 6. minuti, a strijelac je bio kapetan Modrić. Vinicius Junior je probio lijevu stranu i pronašao je na suprotnoj strani samog Modrića, koji postiže 34. gol u dresu Reala, a svoj četvrti ove sezone.

Erik Lamela je izjednačio u 54. minuti, ali je Real našao snage za pobjedu i slavio preko Lucasa Vazqueza (79 i Fede Valverdea (81). Modrić je izašao u 77. minuti, a minutu ranije teren je napustio i Ivan Rakitić kod Seville.

Real je prvi sa šest bodova i utakmicom više od Barcelone, dok je Sevilla tek 14.

Ranije je Mallorce pobijedila preokretom na Mestalli Valenciju s 2-1. Valencia je povela golom Edisona Cavanija iz jedanaesterca u 52. minuti, no preokret i pobjedu Mallorci donijeli su golovi Vedata Murićija iz jedanaesterca u 66. i Lee Kang-Ina u 83. minuti.

Mallorca je upisala treću pobjedu u prvenstvu i sa 12 bodova zauzima 12. mjesto na tablici. Valencia je na devetom mjestu sa 15 bodova.