Modrić se oprostio od igrača koji mu je bio konkurencija u Realu: Bilo mi je drago, prijatelju

Bivši njemački reprezentativac, svjetski prvak iz 2014., Mesut Özil, igrač turskog kluba Basaksehir, u srijedu je najavio povlačenje u mirovinu u dobi od 34 godine. Nekadašnji igrač Real Madrida i Arsenala bio je ključni član njemačke reprezentacije koja je osvojia Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. Povukao se iz momčadi 2018. usred političke rasprave u Njemačkoj o priljevu migranata i nakon oštre reakcije zbog fotografije snimljene s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom, rekavši da se suočio s "rasizmom i nepoštovanjem" zbog svog turskog podrijetla.

U španjolskoj je prijestolnici bio suigrač i konkurent Luke Modrića, koji je na Bernabeu stigao 2012. godine. Kako su obojica veznjaci, međusobno su se nadmetali s ciljem osiguranja svojeg mjesta u momčadi. Modrić je na kraju ostao, a Özil posljednjeg dana ljetnog prijelaznog roka 2013. otišao u Arsenal kojeg je još bio vodio Arsene Wenger. U Londonu je potom proveo osam godina, što mui je najduži mandat u karijeri, prije nego što je 2021. završio u Turskoj.

Kapetan hrvatske reprezentacije oprostio se na društvenim mrežama od Özila povodom njegovog odlaska u mirovinu.

- Odličan igrač i odlična osoba. Bilo mi je zadovoljstvo, prijatelju - napisao je.

Top player and top person. It was a pleasure my friend 🤝 @M10 pic.twitter.com/Di4tNVQYQN