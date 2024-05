Modrić otkrio Amerikancima svoju najveću tajnu. Ovo govori koliko je zapravo velik i poseban

Nogometni svijet polako se priprema za najveću utakmicu klupske sezone. Finale Lige prvaka igra se ove subote, 1. lipnja s početkom od 21 sat na londonskom Wembleyju, a u njemu će se sastati madridski Real i dortmundska Borussia. Dođe li Real do svoje 15. titule prvaka Europe, to će značiti da će hrvatski prvak Dinamo ući izravno u Playoff-rundu, posljednje pretkolo kvalifikacija za sljedeću sezonu.

Uoči finala veliki je intervju za američku televiziju TNT Sports dao Luka Modrić. On ovoga tjedna može doći do svoje već šeste klupske titule prvaka Europe s Realom. Također, uz kapetana Nacha može postati i igrač s najviše osvojenih trofeja u klupskoj povijesti Reala.

- Nevjerojatan je osjećaj ponovno biti ovdje, šesti put za nekolicinu igrača. Mogućnost osvajanja šeste europske titule je nevjerojatna. Čini se normalnim, ali ovo je sve samo ne normalno - rekao je Modrić u uvodu intervjua.

"What surprised me most was his mentality" 🧠



Luka Modric spoke to us about Jude Bellingham's impact at Real Madrid 💪 pic.twitter.com/LpxM5GMjou