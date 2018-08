Modrić ostaje u Realu: Španjolci oduševljeni, Talijani razočarani

Najbolji igrač svjetskog prvenstva Luka Modrić ostaje u Realu. Novi ugovor i povećanje godišnje plaće kao što je ima Sergio Ramos (10 milijuna eura) zadržali su hrvatskog kapetana na Santiago Bernabeuu.

'Luka Modrić ostaje nedohvatljiv za Inter i produžit će ugovora s Real Madridom. Zanimanje Intera samo mu je pomoglo da dobije plaću u rangu Sergija Ramosa. Hrvat će dobiti novi ugovor čime Interov san nestaje', piše Corriere dello Sport.

'Modrić se zahvalio. Hrvat je postigao dogovor s Realom i tako okončao Interov san. Luka nije na prodaju'.

