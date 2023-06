Mladost se pojačala s dva slovačka odbojkaša

U redovima aktualnih prvaka Hrvatske, i u konkurenciji odbojkašica, i u konkurenciji odbojkaša, još uvijek ne miruju. Radi se u Domu odbojke do kraja lipnja, a tek tada će svi na zasluženi kolektivni godišnji odmor, negdje do polovice kolovoza.

Do tada trener odbojkaša Ratko Peris individualno vrijedno radi s mlađim kadrom prvotimaca, onima koji nisu bili u sastavima mnogih naših nacionalnih selekcija. Usput Peris radi i sa ženskim pogonom, jer je prvi trener Miodrag Miki Stojaković angažiran kao izbornik na pripremama kadetske reprezentacije Hrvatske za EP.

Radi se dakle ozbiljno na terenu, ali radi se isto tako i u klupskim prostorijama. Direktor Mladosti Darko Antunović u ovo doba godine uvijek ima dosta posla, jer je nakon dobro odrađene sezone i trofeja koji su osvojeni, uvijek potražnja za igračicama i igračima iz Doma odbojke koje je teško zadržati jer dobivaju izdašnije ponude bogatijih inozemnih klubova.

Tako je već izvjesno da iz ženskog sastava odlaze reprezentativke Izabela Štimac i Josipa Marković, te Astrid Popić, dok je kod odbojkaša otišao reprezentativac Ivan Zeljković, ali i stranci Radiša Stevanović i Dmitro Dolgopolov. No, nisu sjedili skrštenih ruku u Domu odbojke, pa se već sada mogu pohvaliti s dvojicom mladih, potentnih slovačkih odbojkaša.

- Doveli smo organizatora igre Samuela Goča, 1996. godište, mladića visokog 195 cm kojem je ovo prvi inozemni angažman. Također, potpisali smo i njegovog suigrača iz Prešova, kluba koji je lani bio finalist prvenstva Slovačke i osvajač kupa, 194 cm visokog 25-godišnjeg Lukaša Smoleja, koji igra na poziciji primača-pucača. Dobro je što su obojica iz istog kluba, i što se dobro poznaju pa neće trebati duže prilagodbe. Za sada je to sve što se tiče stranaca u muškom pogonu, no imamo u planu još neke prinove, ali o tome kada dođe vrijeme. Odnosi se to također i na ženski pogon, gdje će isto biti popunjavanja kadra u prvoj ekipi - iznio je ukratko novosti iz kluba direktor Antunović, potvrdivši da će se i u sezoni 2023./2024. boriti na više frontova, jer osim domaće Superlige i Kupa Hrvatske, igrat će i u kvalifikacijama za CEV Ligu prvaka te Srednjoeuropskoj MEVZA ligi.

>> Modrić potpisao novi ugovor s Realom! Kapetan ostaje kako bi poveo Hrvatsku na Euru?