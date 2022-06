Mladi vatreni: "Poraz od Norveške nas je pogodio, ali bit ćemo pravi za Estoniju"

"Spremni smo za utakmicu protiv Estonije", rekao je mladi hrvatski nogometni reprezentativac David Čolina prije posljednjeg kvalifikacijskog nastupa za odlazak na Europsko prvenstvo.

Hrvatska U21 reprezentacija gostuje u gradu Parnu, a utakmica počinje u 18 sati, s tim da treba naglasiti kako Estonija U21 kroz sve dosadašnje utakmice u skupini nije osvojila ni jedan bod, a nije postigla ni jedan pogodak.

U svakom slučaju Hrvatskoj U21 treba pobjeda, ali možda ni ona neće biti dovoljna za prvo mjesto i direktni plasman na Euro. Trenutačno Norveška U21 ima bod manje, ali i dvije utakmice do kraja kvalifikacija. Norveška U21 nakon ove utakmice Estonaca i Hrvata gostuje kod Finske U21 i potom igra domaći ogled protiv Azerbajdžana U21.

- Prva dva dana su bila dosta teška nakon poraza od Norveške. Puno nas je to pogodilo. Bili smo ljuti i razočarani što smo prokockali jednu veliku priliku, pogotovo jer smo vodili do 91. minute 2:1. Ali, nažalost se poraz dogodio iako nije trebao. No, znamo da imamo kvalitetu. Napravili smo analizu nakon svega i bit ćemo pravi kod Estonije - rekao je prvi vratar Hrvatske U21 Dominik Kotarski.

- Spremni smo za utakmicu protiv Estonije. Moramo pobijediti kako bi osigurali drugo mjesto, a možda i prvo. To ćemo saznati poslije jer suparnici igraju kasnije, ali ne zamaramo se s tim. Gledamo samo nas i važno je da dobijemo i sa što većom razlikom jer bi i to moglo imati utjecaja na kraju. Još uvijek se nadamo kako možemo kao prvoplasirani prema Euru, a ne kroz dodatne kvalifikacije - poručio je David Čolina.