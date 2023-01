Mladi NFL-ovac koji je doživio srčani zastoj pokazuje poboljšanje, ali je i dalje kritično

Igrač NFL momčadi Buffalo Bills Damar Hamlin (24), koji je u ponedjeljak doživio srčani zastoj na utakmici protiv Cincinnati Bengalsa, uspio se probuditi i komunicirati sa svojim liječnicima, objavili su iz Medicinskog centra Sveučilišta u Cincinnatiju. Liječnici koji se brinu o 24-godišnjem igraču Billsa, rekli su kako "pokazuje znakove dobrog neurološkog oporavka" i da je mogao komunicirati pisanim putem.

Otkrili su kako je Hamlin pitao tko je pobijedio u utakmici između Billsa i Bengalsa.

"Damar, ti si pobijedio u utakmici života," odgovorio je dr. Timothy Pritts. Liječnici su dodali kako je važno da Hamlin počne potpuno samostalno disati.

Nešto ranije njegov klub je objavio kako "Damar pokazuje iznimno poboljšanje, ali je i dalje u kritičnom stanju."

"Iako je još uvijek kritično bolestan, čini se da je neurološki netaknut. Njegova pluća nastavljaju zacjeljivati i on stalno napreduje", objavio je Buffalo.

Foto: Joseph Maiorana/REUTERS FILE PHOTO: Jan 2, 2023; Cincinnati, Ohio, USA; Buffalo Bills safety Damar Hamlin (3) makes the tackle on Cincinnati Bengals wide receiver Tee Higgins (85) during the first quarterat Paycor Stadium. The play led to Hamlin collapsing on the field, and being taken to the hospital in critical condition. Mandatory Credit: Joseph Maiorana-USA TODAY Sports/File Photo Photo: Joseph Maiorana/REUTERS

Hamlin je nakon jednog starta u prvoj četvrtini ustao, ali se potom srušio na leđa. Nakon što su mu na terenu vraćeni otkucaji srca, Hamlin je prevezen u bolnicu gdje se nalazi na odjelu intenzivne njege.

Utakmica, u kojoj je Cincinnati vodio 7-3, kasnije je prekinuta.

Brojni navijači, sportaši, slavne osobe i političari, uključujući i američkog predsjednika Joea Bidena, svi su uputili Hamlinu svoje molitve i podršku.

"Sjajne vijesti", tvitao je Biden nakon vijesti o njegovom poboljšanju.

"Damar, kao što sam jučer rekao tvojoj mami i tati, Jill i ja, zajedno s cijelom Amerikom, molimo se za tebe i tvoju obitelj."

Foto: Lon Horwedel/REUTERS Nov 20, 2022; Detroit, Michigan, USA; Buffalo Bills safety Damar Hamlin warms up before a game against the Cleveland Browns at Ford Field. Mandatory Credit: Lon Horwedel-USA TODAY Sports Photo: Lon Horwedel/REUTERS

Slavni slapovi Niagare s američke i kanadske strane, osvijetljeni su plavom bojom Billsa kao znak podrške Hamlinu, Billsima i obližnjem gradu Buffalu.

NFL još nije donio odluku hoće li se završiti utakmica između Billsa i Bengalsa.