Mladi Hrvat osvojio srebro na Europskom prvenstvu

Prvog dana Europskog prvenstvo za mlađe seniore, koje se održava 9. i 10. studenog u Poreču, najbolji judo od hrvatskih predstavnika pokazao je Robert Klačar (do 66 kg) i došao do srebrne medalje.

Nakon uspješno organiziranog Europskog juniorskog prvenstva, u Poreču se u ponedjeljak 9. i utorak 10. studenog, održava i Europsko prvenstvo za mlađe seniore (U-23).

Prvo ime na otvaranju prvenstva bio je Robert Klačar (do 66 kg), koji je bio fokusiran, agresivan i eksplozivan od samog početka.

- Svi započinju dan s idejom da će biti u posljednjoj borbi, u finalu, ali to postići... Presretan sam! Nažalost, nisam uspio doći do zlatne medalje, Talijan je bio malo spretniji, ali zaista sam ponosan na cijeli dan – rekao je zadovoljno Klačar.

Prvo je "stradao" Portugalac Diogo. Drugi Ippon, onaj protiv Izraelca Shaimana stigao je nakon točno 100 sekundi borbe, dok je Španjolac Fernandez Campilla padao dva puta, na wazari i na ippon.

U četvrtfinalu je mladi Puljanin išao na Čeha Binhaka. Čvrsti gard, aktivnost od samog početka i fokus nisu izdali Klačara, koji je u posljednjoj minuti iznenadio češkog judaša i wazarijem rezervirao mjesto u polufinalu.

Tamo ga je čekao Azerbajdžanac Osmanov, aktualni viceprvak Europe u mlađim seniorima. Klačar je tražio pobjedu za plasman u finalni blok i nastup nakon svečanog otvorenja na kojem su govore održali predsjednica Hrvatskog judo saveza, Sanda Čorak, državni tajnik za sport, Tomislav Družak i predsjednik Europske judo unije, Sergej Solovejčik.

Bila je to prava "rovovska bitka". Osmanov je bio aktivniji na početku, a kada se Klačar vratio u formu iz prijašnjih nastupa, fizičkog snagom i spremnošću je «pregazio» odličnog Osmanova. Napad po napad, Klačar je sve više kontrolirao borbu, a zatim u «golden scoreu» došao i do pobjedničkog wazarija.

U finalu je Robert pokušao nastaviti s predstavama iz kvalifikacija, ali protiv Micelija ipak nije išlo. Talijan se uspijevao nositi s brzim Klačarom i na kraju proslavio zlato, dok je hrvatski judaš završio na drugom mjestu s velikim srebrom!

Prošlotjedna osvajačica europske juniorske bronce, Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg), na početku turnira je dobila za protivnicu aktualnu europsku viceprvakinju u mlađim seniorkama Esteo Linne (ESP).

Puljiz je bila aktivnija, napadala, ali nije uvjerila suce da Španjolka zaslužuje kaznu. U jednom trenutku se učinilo da je povela na wazari, ali naknadnim pregledavanjem snimke video suci su poništili bacanje i borba je otišla u "golden score", gdje je iskusnija Španjolka došla do wazarija i prošla dalje.

Foto: hrvatski judo savez

- Dok joj je na EP-u za juniorke trebalo malo da "uđe" u natjecateljski ritam, ovdje je Vikica od prve sekunde bila na vrhunskoj razini. Zaista joj nemam što zamjeriti. Šteta, bila je bolja, ali na kraju nije uspjela osigurati prolaz. Treba i ovakvih borbi da osjeti to na svojoj koži, a iz Poreča svakako idemo zadovoljni – prokomentirao je trener Dragan Crnov, koji vodi mladu Solinjanku od samih početaka.

U kategoriji do 66 kg, osim Klačara, nastupio je i Mauricio Bratičević, koji nije mogao protiv Nizozemca Van der Kolka (NED), dok je u kategoriji do 73 kg, Dino Strmotić izgubio od Rumunja Sulce.

Dubrovčanka Iva Oberan (do 63 kg) slavila je u prvom nastupu nakon 69 sekundi ipponom protiv Rumunjke Severin, ali je protiv Nizozemke Kratchen ostala bez snage.

- Dobar početak Ive, u obje borbe, ali se u drugom dijelu borbe protiv Nizozemke vidio manjak snage zbog netreniranja. Šteta, imala je dvije prilike za pobjedu u parteru, ali samo neka ovako nastavi i pokazat će što zna – rezimirao je izbornik ženskih reprezentacija Vladimir Preradović.

U utorak natjecanje počinje u 10:00 sati, a glavna imena su Karla Prodan (do 78 kg) i Helena Vuković (preko 78 kg). Prodan je postavljena za prvu nositeljicu svoje kategorije, trenutno je 26. judašica svijeta u seniorskoj konkurenciji i ide na pobjednicu dvoboja Dolgilevicu (LAT)/Cerutti (ITA). Helena Vuković se na početku turnira bori sa Hoellwart (AUT), a Klačar sa Diogom (POR).

U kategoriji do 81 kg Oliver Makarović će prolaz tražiti protiv Gambe (ITA), a Damian Sokolović protiv Dengga (AUT). Josip Bulić i Ivan Jelača predstavljaju Hrvatsku u kategoriji do 90 kg, a idu na Goza (HUN), odnosno Jelača na Miletića (BIH). Domagoj Bratinčević (do 100 kg) svoj nastup u Poreču počinje protiv Devosa (FRA), a u kategoriji preko 100 kg Marcel Škalec ide na Fizela (SVK).

U kategoriji do 70 kg nastupaju Anđela Violić protiv Schuchter (AUT) te Lara Cvjetko protiv Moscalau (ROU). U kategoriji do 78 kg, osim Prodan, nastupa i Lea Gobec, a u prvom nastupu će se boriti protiv Moreire (POR).

Sve one koji se plasiraju u finalni blok vidjet će i gledatelji HTV 2 programa, koji, od 16:45 sati oba dana prvenstva, uživo prenosi borbe za medalju