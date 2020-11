Mlada Hrvatica osvojila broncu na EP-u u Poreču!

Prvog dana Europskog judo prvenstva za juniorke i juniore, koje se održava od 4. do 6. studenog u Poreču, hrvatska judašica Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg) je osvojila brončanu medalju.

Uz iznimne epidemiološke i sigurnosne mjere u Poreču je započelo prvenstvo Starog kontinenta za juniore, odnosno judašice i judaše koji su rođeni između 2000. i 2005. godine, a Hrvatsku je prvog dana predstavljalo po tri judaša i tri judašice. Prema najavama, najviše je uspjela napraviti Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg), osvajačica europske juniorske bronce iz 2018. godine.

Mlada Solinjanka je kroz dvije dramatične pobjede izborila polufinale. Prvo je u posljednjim sekundama bacila Švicarku Monnard na drugi wazari, a zatim je nakon više od šest minuta natjerala Cipranku Asvestu na treću kaznu i zasluženo otišla u borbu za finale. Tamo ju je čekala prva nositeljica kategorije, Francuskinja Mokdar, koja je opravdala taj status te iskoristila svoju priliku i ipponom poslala našu judašicu u borbu za broncu.U finalnom bloku Puljiz je još jednom pokazala pobjednički mentalitet te je bila aktivna, pokretljiva i wazarijem u posljednjim sekundama borbe svladala mađarsku judašicu Krizu i donijela prvu medalju za Hrvatsku.

Drugi hrvatski predstavnici prvog dana nisu uspjeli upisati pobjedu. Nikola Zorotović (do 60 kg) je izgubio od Ukrajinca Verdybe, dok su u kategoriji do 66 kg Leon Đapić i Lovre Vidaković izgubili od rumunjskog, odnosno mađarskog predstavnika. U konkurenciji juniorki, Nina Simić (do 57 kg), je izgubila od Poljakinje Logozne, a u istoj kategoriji Anica Bubić je izgubila od Francuskinje Vellozzi. Natjecanje se nastavlja u četvrtak, a Hrvatska ima četiri imena u programu.

U kategoriji do 81 kg Marin Vujić će prolaz tražiti protiv boljeg iz ogleda Rodrigues (POR)/Milonelis (GRČ), a Damian Sokolović protiv boljeg iz dvoboja Talibov (AZE)/Maruska (SLK). U kategoriji do 70 kg nastupaju Anđela Violić, kao nositeljica, protiv bolje iz dvoboja Jarrot (FRA)/Czerlau (MAĐ), te Lara Cvjetko protiv Dankinje Lauritsen.