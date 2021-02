DRAME U SAVEZU

Miškovićeva prijetnja se obistinila: Smijenio je Komisiju sudaca HNS-a

Kulušić će do daljnjega na utakmice slati kontrolore suđenja, a VAR suce (što je on do sada radio) će imenovati Ivan Novak, koji će i dalje delegirati suce za utakmice Prve HNL