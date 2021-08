Mirko Čolak i Malmo plasirali se se u skupinu Ligu prvaka

Nogometaši švicarskog Young Boysa, portuglaske Benfice i švedskog Malmoa izborili su u utorak nastup u natjecanju po skupinama ovosezonske Lige prvaka.

Young Boys je i u uzvratu u Budimpešti svladao mađarski Ferencvarosa 3-2, a kako je istim rezultatom slavio i u prvom dvoboju u Bernu prošao je dalje s ukupnim 6-4, Benfica je u Eindhovenu odigrala 0-0 s dmaćim PSV-om iako je sat vremena imala igrača manje te tako obranila 2-1 prednost stečenu u Lisaboju prije šest dana, dok je Malmo plasman u "elitu" izborio usprkos 1-2 porazu od Ludogoreca u Razgradu jer je u prvoj utakmici slavio sa 2-0.

U Budimpešti poveli su gosti preko Zesigera (4), no do odmora su domaći preokrenuli golovima Winga (18) i Mmaeee (27) samo da bi u nastavku Fassnacht (56) i Mambimbi (90+3) odveli švicarskog prvaka dalje. Roko Baturina ostao je na klupi Ferencvarosa.

Hrvatski reprezentativni napadač Antonio Mirko Čolak igrao je za Malmo do druge minute sudačke nadoknade u Razgradu, dok je Kristijan Kahlina branio čitav susret za momčad Ludogoreca. Domaći sastav poveo je pogotkom Nedjalkova (10), u otvaranju susreta, krajem prvog poluvremena poravnao je Birmančević (42), da bi Ludogorec do nove prednosti stigao iz kaznenog udarca kojega je igranjem rukom skrivio Čolak, a realizirao Sotiriou (60-11m). Ipak, do kraja susreta se rezultat nije mijenjao.

U srijedu će se igrati ostala tri uzvratna dvoboja 4. pretkola nakon kojih će biti poznata sva 32 sudionika natjecanja po skupinama, a jedan od njih će biti i onaj između zagrebačkog Dinama te moldavskog Sheriffa u kojem će hrvatski prvak pokušati nadoknaditi 0-3 zaostatak iz prvog susreta.

REZULTATI UZVRATNIH UTAKMICA 4. PRETKOLA LIGE PRVAKA (u zagradama su rezultati prvih susreta):

Utorak:

PSV Eindhoven (Niz) - Benfica (Por) 0-0 (1-2)

Ludogorec (Bug) - Malmo (Šve) 2-1 (0-2)

Ferencvaros (Mađ) - Young Boys (Švi) 2-3 (2-3)

Srijeda:

Šahtar (Ukr) - Monaco (Fra) (1-0)

Dinamo Zagreb (Hrv) - Šerif (Mol) (0-3)

Brondby (Dan) - Salzburg (Aut) (1-2)

