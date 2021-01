Miočić otkrio kako je sve krenulo: 'Kada sam imao 11 prebio me tip, plakao sam'

Novi meč Stipe Miočića izgleda nećemo čekati još dugo. Barem ako je suditi po onome što je najavio u podcastu kod Pata McAfeeja.

POGLEDAJTE VIDEO: Miočić i McGregor

- Svakako se borim ove godine, ali neću ti reći protiv koga haha. Oko borbe sam uzbuđen, kao što sam uzbuđen oko svake borbe. Ja uvijek uživam u dvorani i kad iziđem iz nje se osjećam puno bolje nego kad sam ušao - najavio je Stipe čija je zadnja žrtva bio Daniel Cormier protiv kojega je obranio teškašku titulu. Sada ga prozivaju mnogi, Francis Ngannou i Jon Jones samo su neki od njih, ali Stipe još nije htio otkriti tko je na njegovoj listi.

Inače, Stipe nije ratoboran van dvorane, tako barem tvrdi.

- Ja sam više ljubavnik nego borac. Moji rezultati samo govore kako na treningu radim nešto dobro. I tu nisam samo ja, tu su moji treneri, timski kolege, obitelj i prijatelji. Ja iza sebe imam sjajnu ekipu koja jako puno ulaže u mene - pristojno je naglasio pa se sjetio svoje prve i jedine borbe van dvorane:

- Kao dijete sam se potukao samo jednom. Imao sam 11 godina i tip me je totalno prebio. Plakao sam i pitao ga zašto me je udario. Uvijek sam se trudio izbjegavati bilo kakve sukobe. Onda sam na fakultetu hrvao, a dok sam polagao za medicinskog tehničara u vatrogasnoj postrojbi, došao mi je tip iz dvorane i rekao da im treba netko s kim bi njihov borac zajedno trenirao. Momak se pripremao za borbu protiv bivšeg UFC i Pride borca, Dana Bobisha. Otišao sam u svoju današnju dvoranu i tamo ostao.

To me svakako spasilo nekih problema, previše izlazaka i trošenja novca kojeg nemam. Sretan sam što sam pronašao ovaj sport. Ne samo zbog toga što mi je donio zaradu i priliku da se brinem za obitelj nego zbog toga što me odveo na pravi put - zaključio je Stipe.