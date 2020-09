Je li čovjek koji želi srušiti Stipu Miočića dopingirani prevarant?

Američki borac Jon Jones (33), donedavni prvak u poluteškoj kategoriji, nedavno je odlučio prepustiti svoj pojas prvaka te je i službeno prešao u kategoriju više, došao je među “velike dečke”.

“Veni, vidi, vici”, napisao je u svom stilu još u lipnju ove godine i na taj je način dao naslutiti da namjerava u tešku kategoriju, a sad mu je novi cilj rušenje našeg Stipe Miočića s trona.

– Stipe je odličan borac, ali protiv mene mu neće prolaziti ta sranja kao protiv Cormiera. Uskoro ću biti najopakiji čovjek na planetu – rekao je Jones nakon prelaska u kraljevsku kategoriju.

Triput mu oduzimali pojas

A tko je zapravo Jon Jones? Jasno, svatko tko prati borilačke sportove za njega zna, a za one malo manje upućene možemo slobodno reći da je riječ o jednom od najvećih, ali i najkontroverznijih MMA boraca u povijesti. Gledajući samo statistiku, riječ je o fenomenalnom borcu koji u 28 MMA borbi ima 26 pobjeda, jedna je borba proglašena “no contest”, a službeno ima svega jedan poraz, iako je i on kontroverzan. Naime, Jones je dominirao protiv Matta Hamilla, ali je onda diskvalificiran zbog navodnih ilegalnih udaraca laktovima. Predsjednik UFC-a Dana White bio je ljutit zbog takve odluke, čak je i sam Hamill govorio da to ne smatra svojom pobjedom, ali rezultat je službeno ostao tako upisan. Jones je dugo godina bio prvak poluteške kategorije i drži brojne rekorde. On je, naime, s 23 godine postao najmlađi prvak u povijesti UFC-a, a ima najviše pobjeda u naslovnim borbama (14). Bio je zaista kralj poluteške pa tako ima najviše obrana pojasa, najviše pobjeda, najdulji niz pobjeda... Kada se ovome pridoda njegov široki repertoar udaraca, atraktivnost u borbama i osebujan stil, zaista shvatite da je riječ o velikom borcu.

Međutim, u svemu tome ima jedan veliki “ali”. Jer koliko god je Jones bio velik u ringu, toliko je bio problematičan izvan njega. U povijest će biti upisan i kao problematičan lik koji je imao problema sa zakonom, kojem su triput oduzimali titulu, koji je padao na dopinškim testovima... Po tome je, zapravo, čista suprotnost Stipi Miočiću.

Prvi put pojas mu je oduzet 2015. godine nakon što je sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je ozlijeđena trudnica, a on je pobjegao s mjesta nesreće. Godinu dana poslije trebao se boriti s Cormierom, a borba je otkazana jer je pao na dopinškom testu. Nije mu to bio prvi problem s dopingom, imao ga je i prije, ali je tada uspio izbjeći suspenziju izgovorom da su mu nedopuštene supstancije našli zbog lijeka za potenciju kojeg koristi.

Ni nakon toga se nije smirio, već 2017. godine porazio je Daniela Cormiera, a naknadno je utvrđeno da je ponovno bio pod utjecajem dopinga. Pobjeda mu je oduzeta, a on je dobio višemjesečnu suspenziju... Vratio se, ponovno uzeo pojas, ali bio je pod povećalom. Primjerice, 2019. godine bio je čak 42 puta testiran, što je u prosjeku svakih 8 i pol dana!

– U 2019. godini Jon Jones je u čak 42 navrata bio nenajavljeno testiran od tri različite antidopinške agencije (USADA, NSAC i CSAC). U mojem 20-godišnjem iskustvu, kada je borba protiv dopinga u pitanju, nijedan sportaš svijeta nije bio toliko puta testiran u jednoj godini – rekao je tada UFC-ov potpredsjednik Jeff Novitzky.

Sve te nepodopštine koje je radio UFC mu je tolerirao, a sve zbog – novca! Jones im je bio zlatna koka, a toga je i sam bio svjestan. Zato si je i dopuštao više nego drugi borci, bio je svjestan da mu čelnici organizacije ne mogu ništa, da na njemu odlično zarađuju. Zorno to pokazuje i događaj uoči UFC-a 232. Jonesu je tada pronađena mala količina zabranjene supstancije, zbog čega mu komisija u Nevadi nije željela izdati dozvolu za borbu. No, čelnici organizacije zbog njega su cijeli event preselili u Los Angeles. A sve probleme koje mu je Jones uzrokovao, Dana White je prilično brzo oprostio te o njemu ima izuzetno visoko mišljenje.

– Mislim da možete za Jona Jonesa reći da je najveći svih vremena. On je noćna mora izvan oktogona, a noćna mora za sve protivnike unutar njega. Pogledajte što je sve napravio i što je sposoban napraviti, uz životni stil kojim je živio. To je nevjerojatno. On je čudo prirode, nevjerojatan je i najbolji svih vremena. Kad on uđe u oktogon, zabava je zajamčena. Zamislite što bi bilo da je više vremena provodio trenirajući, da je vodio pravi sportski život. Teško je zamisliti da bi ga tada itko zaustavio – rekao je Dana White.

Novo dokazivanje

Pred Jonesom je sada novi izazov, dokazivanje u teškoj diviziji. Ako ostane čist, pred nama su velike borbe. Pogotovo ona protiv Miočića koja je izgledna ako Stipe najprije pobijedi Ngannoua. Bit će to onda sudar dvaju titana, što je i sam Jones priznao prije nekoliko dana.

– Tražim umjetnika koji će napraviti portret na kojem smo Stipe, ja i Anderson. Slika bi se trebala zvati ‘Planina najvećih svih vremena’. Je li netko zainteresiran?” – napisao je Jones na Twitteru.

Nadajmo se svi da su afere iza njega i da se doista okrenuo čistom sportu. Jer borba njega i Miočića u tom bi slučaju bez ikakve dvojbe bila najveća u povijesti.