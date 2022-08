Milun: Joshua je ljudina, kazao mi je da se moli za što brži oporavak mojih

Umjesto da je u Džedi, u timu izazivača svjetskog prvaka Anthonyja Joshue, Marko Milun ovih je dana u svom Dicmu. Viša sila htjela je da najbolji hrvatski boksački amater ne može svjedočiti subotnjoj borbi za svjetski teškaški naslov iz prvih redova nego će to činiti ispred malih ekrana. A kao recentni suvježbač bivšeg svjetskog prvaka Joshue bio je pozvan da bude uz njega u pokušaju da u borbi protiv Oleksandra Usika vrati šampionsko prijestolje i pojaseve.

– Nakon dva i pol tjedna spariranja u kampu u Džedi, mojima se dogodila prometna nesreća. Neki momak zaspao je za volanom pa je došlo do frontalnog sudara s automobilom u kojem su bile moje dvije sestre, majka i nećak. Sva sreća da su ostali živi, no svi su morali na neki operativni zahvat. Bože sačuvaj na što je sličio njihov automobil – kazao nam je Milun i dodao da se jako iznenadio reakcijom Anthonyja Joshue i njegova stožera na taj nemili događaj..

Joshua je ovaj put spremniji

A u njoj je bilo poprilično ljudskosti, više nego što je Marko mogao očekivati:

– Kad su čuli što se mojima dogodilo, odmah su mi uzeli kartu za prvi avion, za najbrži mogući prijevoz kući, u jedan iza ponoći, i to u biznis-klasi. Ja sam planirao navečer još odraditi posljednji sparing i putovati sutradan ujutro, no oni su mi, govoreći da je obitelj važnija od svega, našli let već istu večer. Nakon toga Joshua mi je iz Džede poslao poruku upitavši me kako su moji. Premda ima meč od 100 milijuna dolara, on mi govori da se moli za njih, da se što prije oporave.

Nije baš uobičajeno da se zvijezda, pred kojom je prijelomni meč karijere, tako brižno ponaša prema suvježbačima.

– Za razliku od prošli put, ovaj put smo se dosta družili i izvan treninga i razgovarali. Večerali bismo skupa, išli u saunu zajedno.

Kakav je ugođaj na sparinzima kada se netko priprema za meč koji mu može odrediti nastavak karijere?

– S obzirom na to da se ipak idemo tući, prije sparinga nema zafrkancije, nego je kao pred meč. Nakon sparinga smo svi opušteni, tada ima zezancije.

Koja je Markova uloga bila u sparinzima s Joshuom?

– Svako od nas, a bilo nas je više, imao je svoju zadaću, a mene su koristili za klinč, za obranu protiv napada. S Joshuom sam odradio 13-14 rundi i čini mi se da su ovaj put sparinzi bili bolji nego za prvu borbu s Usikom. Čini mi se da je Joshua ovaj puta spremniji i fizički i psihički.

Što je bio glavni Joshuin problem u toj borbi u kojoj je izgubio naslov od Usika?

– Mi suvježbači baš smo tada to komentirali. Razgovarali smo za doručkom da bi Joshua mogao izgubiti ako se krene nadboksavati s Usikom kao što je na pripremama pokazivao namjeru. To je Usikova igra koju je Joshua prihvatio i izgubio. S Usikom se ne nadboksava, njega treba "maltretirati", ići na njega cijelo vrijeme, zatvarati ga i tako ga činiti nervoznim. U ovom kampu Joshua je više radio na udarcima u tijelo i u tom smislu osjetio sam ga više nego prošli put. Imam osjećaj da je akcent bio na tome, da će napadati tijelo.

Što su pak prednosti tog sjajnog Ukrajinca, bivšeg svjetskog prvaka u lakoteškoj koji je to, ispalo je s lakoćom, postao i u teškoj?

– On dobro drži distancu i kontrira na gotovo sve udarce. Ima strašan osjećaj za borbu što proizlazi i iz golemog iskustva. Koliko znam, za sobom ima oko 350 amaterskih mečeva, za razliku od Joshue koji ih ima 50-ak. I zato će jako važna biti taktika koju će pripremiti Joshuini treneri Robert Garcia i Angel Fernandez. Ako slože dobru taktiku, Joshua će vjerojatno pobijediti jer on sluša trenere, on boksa kao na joystick. Inače, na prošlim pripremama imao je oko sebe više trenera, najmanje tri boksačka i kondicijskog. Sada je to smanjio na samo dva boksačka trenera. Čini mi se da je i bolje da je smanjio broj ljudi oko sebe, a ovaj put u timu ima i mentalnog trenera koji radi i s vozačima formule 1. Zapravo, to je izuzetno dobro organiziran tim, a Joshuino je samo da trenira i odmara se.

Hrgović će dobiti Zhanga

Isto vrijedi i za Hrgovićev nastup u sunaslovnoj borbi protiv Kineza Zhanga.

– Ja sam uvjeren da će Hrgović taj meč dobiti jer je puno kvalitetniji borac. Snažniji je i mlađi, a i 100 posto je predan boksu. Dakako, uvijek ćemo reći da je to teška kategorija i tu se svašta može dogoditi. Inače, ono što sam ja čuo u Joshuinu kampu jest da će se pobjednik meča Hrgović – Zhang u prosincu boriti s pobjednikom borbe između Joshue i Usika. Stekao sam dojam da oni vjeruju da će to biti Hrgović i da ga neki u Joshuinu okruženju doživljavaju lakim plijenom. No ja vjerujem da Hrgović može pobijediti obojicu, i Joshuu i Usika, i da Joshua to zna jer Filipa pamti iz amaterskih dana – kazao je Milun koji će u rujnu započeti pripreme za olimpijske kvalifikacijske turnire.

>> Pogledajte Mike Tyson šokirao: Uskoro ću umrijeti, blizu sam kraja...