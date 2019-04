Michael Schumacher imao je tajni plan uoči nesreće: 'To bi bila sjajna priča'

Legendarni pilot Michael Schumacher planirao je nastaviti dominaciju u formuli 1 tako što će sina Micka odvesti do trofeja. No, nesreća koju je Michael doživio na skijanju u prosincu 2013. godine sve je promijenila. Ispričao je to bivši Schumacherov menadžer Willi Weber.

- Michael je bio nervozan oko ulaska sina u formulu 1. Čak mu je htio biti i menadžer. To bi bila sjajna priča. Uživao bi u tom poslu - rekao je Weber.

Sin sedmerostrukog svjetskog prvaka nedavno je prvi put sjao u kokpit Ferrarijeva bolida. Dvadesetogodišnji Mick Schumacher, koji se natječe u formuli 2, na stazi u Bahreinu testirao je bolid SF90. Mladi Nijemac vozio je 21 krug te je imao deseto vrijeme od 12 vozača.

- Mick je uvijek mislio da kao Michaelov sin mora ostvariti iste rezultate kao i njegov otac. A to ogroman teret za dječaka.

Weber više nije menadžer Schumachera niti ima kontakt s obitelji. Za to krivi trenutačnu menadžericu Sabinu Kehm i tvrdi da je ona "uništila njegov odnos s obitelji".

>> Pogledajte intervju s Milanom Mandarićem

[video: 30537 / ]

>>