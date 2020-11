'Mediji su napravili paniku nepotrebno, ali ima jedan igrač koji neće odmah doći'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, po dolasku u Istanbul gdje će Hrvatska u srijedu igrati prijateljsku utakmicu protiv Turske, rekao je da očekuje sve pozvane igrače da u ponedjeljak budu na treningu, te da će jedino izostati stoper ruskog Zenita Dejan Lovren.

- Znam da je bilo nekih problema, ali očekujem sve pozvane igrače da dođu tijekom dana i da budu treningu. Za Kramarića smo već ranije znali da ga neće biti zbog ozljede, a jedini koji će izostati je Lovren, i to u dogovoru sa mnom. Lovren ima malu ozljedu tetive, a zbog žutih kartona ionako ne može igrati protiv Švedske. On će se pridružiti reprezentaciji u Splitu - izjavio je u ponedjeljak Dalić.

Bila je upitna situacija s Ivanom Perišićem, Marcelom Brozovićam (Inter) i Milanom Badeljom (Genoa). Naime, u nedjelju su mediji objavili da su talijanska lokalna zdravstvena tijela zabranila međunarodna putovanja igračima Intera, Rome, Sassuola, Fiorentine, Genoe i Lazia zbog slučajeva koronavirusa u njihovim klubovima.

- Badelj i Brozović su tu s nama, a Perišić je na putu. Po medijima se stvorila bespotrebna panika. Rekao sam da sve igrače očekujem u Istanbulu i kako sada stvari stoje, svi će biti tu - rekao je izbornik.

Hrvatska će biti oslabljena neigranjem prvog vratara Dominika Livakovića, te napadača Andreja Kramarića, Brune Petkovića i Ante Rebića. Zbog brojnih izostanaka izbornik je odlučio je aktivirati pet pretpoziva, pa će se "vatrenima" priključiti vratar Lovre Kalinić, Marin Pongračić, Josip Juranović, Antonio-Mirko Čolak i Toma Bašić.

Stoperu Pongračiću i veznjaku Bašiću to će biti prvo okupljanje s A reprezentacijom. Dalić je Pongračića u rujnu po prvi put pozvao u reprezentaciju, ali je stoper Wolfsburga tada otpao jer je obolio od mononukleoze.

- Bašić je poziv zaslužio svojim igrama za Bordeaux, a želimo isprobati i Pongračića koji je dva mjeseca bio izvan terena. Pongračić je sada zdrav i želim da osjeti atmosferu u reprezentaciji - napomenuo je Dalić.

- Simon Sluga i Ivo Grbić (Atletico) bili su na prijašnjim popisima, a priključio im se i Lovre Kalinić, koji je dugo bio s nama, ali u posljednje vrijeme nije branio u klubu. Nemam puno dvojbi po pitanju prvog vratara, Sluga jedini brani (engleski drugoligaš Luton) i u natjecateljskom je ritmu. Pokušat ćemo protiv Turske dati priliku dvojici vratara, a nadam se da će uskoro biti spreman i Livaković, koji će nam se možda priključiti u ovim utakmicama. Nećemo žuriti s njegovim povratkom, tim više što vjerujem vratarima koji su tu kao njegove alternative. Što se napadača tiče, tražit ćemo neka druga rješenja, s nama su Budimir i Čolak. Vidjet ćemo na koji ćemo način igrati, ali bez obzira na izostanke moramo biti spremni odgovoriti na pravi način - rekao je Dalić.

Hrvatska će u sedam dana odigrati tri utakmice, prvi na redu je prijateljski susret protiv Turske u Istanbulu (11. studenoga), a onda slijede dvije posljednje utakmice u Ligi nacija, protiv Švedske u Solni (14. studenoga), te protiv Portugala na stadionu Poljud (17. studenoga).

- Svaka nam je utakmica važna, pa i prijateljski susret s Turskom. Želimo pobijediti Tursku, ali dat ću priliku igračima koji su igrali manje ili nisu bili u krugu reprezentacije. Želim vidjeti koliko mogu u ovim utakmicama, ovo su utakmice u kojima se mogu pokazati. Mi nismo u situaciji da imamo veliki izbor igrača kao druge momčadi, moramo se krpati. No, ja sam uvijek optimist i vjerujem igračima koji su tu. Osnovni je cilj da ostanemo u elitnoj skupini Lige nacija. Bod nam je dovoljan i to ćemo nastojati ostvariti već protiv Švedske. No, isto tako želimo isprobati još neke igrače. Ovo im je šansa da iskoriste priliku da bi u ožujku, kada počnu kvalifikacije za SP, bili u konkurenciji - zaključio je izbornik Dalić.