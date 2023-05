Marko Livaja se ovako ne smije ponašati, napravio je težak prijestup i poslao pogrešnu poruku

Više od pola sata trajalo je Torcidino slavlje na tribinama Rujevice. Ta vrsta emocije zaista je jedinstvena priča. Šibenčani su na drugoligašku scenu ispraćeni taktovima 'Šibenske balade'. S tribina je izgledalo zapravo otužno dok su se igrači Damira Čanadija simboličnim priznanjima opraštali od prvoligaškog društva u takvom ozračju.

Bez obzira na to što se njegova momčad u nekim trenucima u sezoni znala tražiti i izgledala kao da ide silaznom putanjom, Ivan Leko zapravo se polako profilira u Hajdukovu posebno pozitivnu priču. Najblaže rečeno. U njegovu metodologiju rada mogu ulaziti samo oni koji poznaju trenersku struku do u detalje, no jasno je kako Leko ima gard ozbiljnog trenera. Jako važno, zna se ponašati, a s nekolicinom naših trenera čije karijere također idu uzlaznom putanjom, u naš je nogomet donio malo drugačiji diskurs.

Na prvu će se to mnogima učiniti banalno, no na tim banalnim stvarima društvo uči. Posebice ako znamo koliko je Hajdukov 'pokret' snažan.

U tom smislu imali smo i antijunaka. Znam, navijačima Hajduka zazvučat će kao bogohuljenje, no svojim je ponašanjem Marko Livaja poslao krivu poruku. Najblaže rečeno. Gestikuliranje prema navijačima Šibenika kod proslave pogotka možda se i može tolerirati, takve stvari relativno su česta pojava na nogometnim travnjacima. Ali puno teži prijestup napravio je nakon utakmice kada je na megafon poveo pogrdnu pjesmu na račun Šibenčana. Stihova se niti ne sjećam, nije važno, no tako se hrvatski reprezentativac ne smije ponašati. Posebice što je riječ o Marku Livaji, vrhunskom igraču, koji je uzor desecima tisuća djece u Hrvatskoj.

Pa i onoj dvojici klinaca koji su mu nakon zadnjeg sučeva zvižduka pohitali u zagrljaj. Jednom je poklonio majicu. Obojica će sigurno imati neprospavanu noć jer u Livaji vide životnog uzora. Kriva je to poruka koju će posebice one mlađe generacije krivo interpretirati, a to se onda najčešće razorno reflektira na društvo. Hrvatski reprezentativac jednostavno mora slati drugačije poruke koje će promovirati sport i viteštvo. Jedino takve vrijednosti logična su poveznica s vrhunskim sportašima, a našem su društvu potrebnije nego ikada.