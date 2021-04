Marjane, Marjane ča barjak ne viješ: I Vuletić i Jelić prvakinje prvakinje Europe

Glavnim bugarskim gradom ovih je dana zavladala zlatna splitska groznica. Naime, na Prvenstvu Europe u Sofiji u samo tri dana tri Splićanke postale su europske prvakinje, sve odreda članice splitskog Marjana.

Nakon 19-godišnje Lene Stojković Vuletić (46 kg) u četvrtak, dva dana kasnije pozlatile su se i 21-godišnja Bruna Vuletić (62 kg) i 23-godišnja Matea Jelić (67 kg). Sa ta tri zlata kolekcija medalja splitskog kluba s velikih natjecanja popela se na 31 po čemu im niti jedan sportski kolektiv u hrvatskoj nije ravan.

Nekome zalutalom na You Tube kanal Europskog taekwondo saveza moglo se učiniti da gleda finale Prvenstva Hrvatske. No, bio je to hrvatski finale Prvenstva Europe u kategoriji do 62 kilograma u kojem je 21-godišnja Splićanka Bruna Vuletić nadjačala pet godina stariju Zagrepčanku Mariju Štetić (14:10).

Ako se pitate kako je do toga moglo doći kada se zna da svaka zemlja može imati po kategoriji samo jednu predstavnicu odgovor leži u činjenici da je Štetić promijenila sportsko državljanstvo i da je od prošle godine reprezentativka Bosne i Hercegovine. Na taj potez ova vrsna tekvondašica odlučila se kada je shvatila da će u kimonu s hrvatskim grbom teško dobiti priliku da se plasira na Olimpijske igre. A ovako će taj plasman pokušati ostvariti, s legitimnim izgledima, na predstojećem olimpijskom kvalifikacijskom turniru koji će se održati također u Sofiji.

Baš kao i Bruni Vuletić i Matei Jelić ovo je prvo europsko, seniorsko, zlato. Matea je svojedobno bila treća u Montreauxu prije pet godina, dakle sa samo 18 godina, nakon čega je propustila tri lijepe prilike za osvajanje odličja. Triput je gubila u borbama za odličje, jednom na Prvenstvu Europe i dvaput na Svjetskim prvenstvima to sa tim iskustvom sve je to naplatila u Sofiji.

Kninjanka je najprije u polufinalu pobijedila trofejnu Francuskinju Magdu Wiet i to u, dodatnoj, četvrtoj rundi sa dva sjajno plasirana udarca šakom u tijelo. Nakon toga, u finalu, pobijedila je dvostruku europsku prvakinju Lauren Williams (13:10) kontrolirajući borbu do samog kraja. Njen vrisak najbolje je oslikao radost proizašlu iz činjenice da je s ovim zlatom negdašnja svjetska juniorska prvakinja (2014.) svladala jednu, u seniorima dosad prisutnu, psihološku barijeru.