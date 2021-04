Marin Čilić uz malo muke ipak do četvrtfinala: Borges je bio tvrd orah

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Estorilu, on je mnogo teže od očekivanog u 2. kolu svladao 331. igrača svijeta Portugalca Nuna Borgesa sa 6:7 (5), 6:4, 6:4 nakon dva sata i 24 minuta igre.

Iako ima 24 godine, Borges je ovoga tjedna nastupio na svom prvom ATP turniru u karijeri te je zadao velike probleme Čiliću koji ove godine igra vrlo ćudljivo.

Imao je Čilić u prvom setu vodstvo 5:2 te četiri set-lopte na servis Borgesa, tri vezane kod 0:40 te još jednu prednost, no Portugalac je uspio spasiti taj gem, a zatim u sljedećem ostvariti "break" i potpuno se vratiti u igru. Kod rezultata 5:5 kiša je prvi put prekinula dvoboj, samo na 15 minuta, a po povratku na teren bolje se snašao Borges koji je dobio "tie-break" za 7:5.

Odmah po završetku prvog seta kiša je po drugi put prekinula dvoboj, ovoga puta na više od sat vremena, a nakon povrtka na teren Čilićevo iskustvo je ipak došlo do izražaja. Iako je propustio tri prilike za oduzimanje servisa suparniku kod rezultata 2:2, Čilić je ipak ostvario ključni "break" kod 4:4 i tako poravnao dvoboj.

U trećem setu prvi je zaprijetio Borges koji je kod svog vodstva 2:1 osigurao dvije vezane "break-lopte", no Čilić je izvukao neugodnu situaciju servisom. Odmah u sljedećoj igri Čilić je stigao do "break-lopte" koju nije iskoristio, ali zato jest kod rezultata 3:3 i potom je tu prednost uspio održati do kraja.

Čilić će u četvrtfinalu igrati protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona.