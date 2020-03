Marin Čilić nakon pobjede otkrio važnu vijest, ovo je njegov novi trener

Marin Čilić je protiv Nagala postigao 41. pobjedu za Hrvatsku u Davisovu kupu (31. pojedinačno), a u Zagrebu je podebljao još dva rekorda koje drži među hrvatskim tenisačima. Ovo mu je 13. sezona u tom natjecanju, a dvoboj protiv Indije njegova je 26. utakmica u hrvatskom dresu kad je o Davisovu kupu riječ. Hrvatskoj je ovo bio 64. dvoboj (39-25) u tom natjecanju od neovisnosti.

- Nije bilo lako pratiti meč parova i čekati, navijao sam iz svlačionice i šteta je da su Mate i Franko izgubili. No, morao sam ostati miran i fokusiran na svoj meč. Nije me iznenadilo da su ubacili Nagala, nekako sam to i očekivao. Drago mi je da smo pobijedili, bio mi je uistinu gušt igrati ponovno u Zagrebu, treninzi su bili odlični, teren fenomenalan - kazao je Čilić, potvrdivši da će suradnju s Vedranom Martićem nakon Davisova kupa nastaviti i na turnirima. Izbornik Martić sada je i Čilićev trener.

- Idemo zajedno na američku turneju, u Indian Wells i Miami, pa ćemo vidjeti. Vedran zna što je tenis, surađivao sam s njim još od mojih malih nogu, tako da vjerujem da mi može pomoći. Neću biti nositelj u Indian Wellsu, pa ću morati igrati već u četvrtak ili petak. I zato moramo odmah na put, i neću imati puno vremena za prilagodbu - napomenuo je Čilić.

Martić je potvrdio suradnju i potom pridodao:

- Da sam bio na mjestu indijskog izbornika, ne bih mijenjao suparnika Čiliću. Mislim da bi Gunneswaran bio opasniji s obzirom na snagu njegova servisa. No, to je njihova stvar, drago mi je da je Marin odigrao onako dominantno, a znam da mu nije bilo lako jer ipak je bio pod pritiskom.