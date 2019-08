Majstorija Brozovića, pogledajte kakvu je golčinu zabio!

Inter je slavio protiv Leccea (4:0) u prvom kolu nove sezone talijanskog prvenstva, a gol za crno-plave zabio je Marcelo Brozović.

Hrvatski reprezentativac postigao je sjajan pogodak u 21. minuti utakmice. Asamoah mu je vratio loptu, a Brozović se namjestio na 18 metara i odmjerenim udarcem pogodio gornji kut gola.

Nakon Brozovića, koji je odigrao čitav susret za Inter, u strijelce su se još upisali Sensi u 24., Lukaku u 60. i Candreva u 84. minuti.

Inter 1-0 Lecce (Brozovic) With a stunning strike from outside the box pic.twitter.com/mZ0rtxQg7V