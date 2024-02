Magičan potez Luke Modrića podsjetio je na detalj otprije 11 godina: 'I tada su sumnjali u njega'

Kad ga god krenu otpisivati, Luka Modrić cijelom svijetu pokaže tko je i od čega je sazdan. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije golom protiv Seville za pobjedu Reala od 1:0 najavio je borbu do samog kraja. U 39. godini će se, ako je potrebno, još jednom svima dokazati. To je bitka koju uspješno vodi kroz veći dio karijere.

Španjolski list AS Modriću je posvetio veliki tekst u kojem je javnosti u pamćenje prizvano nekoliko detalja iz njegove ranije karijere. Zlatna lopta, čovjek koji je nekoliko puta bio među pet, deset najboljih na svijetu, bio je konstantno osporavan.

Pet puta s Realom je osvojio naslov prvaka Europe. Da je napravio samo to i ništa drugo, bio bi besmrtan. A golovi, asistencije, pojedinačne i klupske druge nagrade koje osvaja redovno, kao na traci... Ako i odigra pokoju manje dobru partiju, kao da sve odmah padne u zaborav.

"Ljudi kao da zaboravljaju je Modriću 39 godina. Zidane se umirovio s 33, Kroos je rekao da je 33 dovoljno godina da se ode na zasluženi odmor pa se počeo premišljati, uz najavu povratka u njemačku reprezentaciju za Euro. Luka godinama radi protiv vremena, ima i pomoć Hrvata, Vlatka Vučetića", piše u članku novinara Manua De Juana.

Španjolski novinar podsjetio je na detalj iz 2013. godine.

"Fotografija Modrićevog gola protiv Seville puna je simbolike. Podsjeća me na gol kojeg je zabio Manchester Unitedu na Old Traffordu 2013. godine. Bila je to uzvratna utakmica osmine finala Lige prvaka. U nedjelju je zabio sa slične udaljenosti od gola i opet pokazao da je sjajan."

Nije slučajno španjolski novinar podsjetio na tu utakmicu. Real je, tada pod vodstvom Josea Mourinha bio na pragu ispadanja iz Lige prvaka već u osmini finala. U prvoj utakmici na Bernabeuu završilo je 1:1, a Manchester United je autogolom Ramosa na startu drugog poluvremena poveo u uzvratu pred svojim navijačima. Modrić je najprije ušao s klupe u 59. minuti, a onda sedam minuta kasnije zabio pogodak o kojem se priča i danas.

"Nije se Modrić tada previše uklapao u Mourinhov 4-2-3-1 sustav, ali od tada ga je svijet počeo gledati drugim očima. Već je sljedeće godine došao Ancelotti, našao mu savršeno mjesto u 4-3-3, krenuli su po Decimu i osvojili je...", podsjeća De Juan.

U Modrića su dakle, dvojili i tada, a situacija je danas također naklonjenija nekim drugim igračima. Ali, Ancelotti i dalje pokazuje da poštuje Hrvata. Pogodak Sevilli uz Modrićev ulazak s klupe to jasno pokazuje.