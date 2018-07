'Luka je junak, pa to može napraviti samo pravi nogometni velikan'

Hrvatska je nakon drame jedanaesteraca s 4:3 izbacila Dansku i izborila četvrtfinale gdje nas čekaju domaćini - Rusi.

Nakon prospavane noći o teškoj pobjedi Hrvatske, ali i što očekivati protiv Rusije govorili su sportski novinari Večernjeg lista.

- Očekivano teška utakmica, nakon sjajnog prvog kruga i pogotovo utakmice protiv Argentine u kojoj smo se sjajno najavili. Nama se u nijednom trenutku nije dogodilo da smo izgubili glavu i upravo zato mislim da smo i pobijedili - rekao je Mladen Miletić.

[video: 25648 / ]

Hrvoje Delač istaknuo je zašto je za njega Modrić bio heroj.

- Luka je bio umoran, možda nije odigrao najbolju utakmicu na ovom prvenstvu, no za mene je Luka junak. On je jučer u 117. minuti kada je jedva stajao na nogama, kada je došao taj penal, uzeo loptu. Promašio ga je, njemu je bilo više žao nego svima nama. Ali čovjek je smogao hrabrosti, ali nažalost nije uspio. Deset minuta poslije opet uzeti loptu i pucati, to može samo pravi nogometni velikan - rekao je Delač.

Rusija?

- Pobijediti Rusiju u Rusiji je vrlo teško. Da je bilo gdje drugdje prvenstvo, mi bismo bili izraziti favoriti. Rusima je naša predstava protiv Danaca digla krila te su uvjereni da mogu još i dalje - istaknuo je Miletić.

Što su još rekli u emisiji, pogledajte u videu...