Ludilo u Njemačkoj, hrvatski golman zabio u 93. minuti utakmice!

Ingolstadt je na nevjerojatan način došao do pobjede nad Viktorijom u dvoboju treće njemačke lige.

Gosti su vodili sa 1:0 sve do 93. minuta, da bi golman domaćih Fabijan Buntić prvo izjednačio, a u narednom napadu viđen je još jedan gol Ginole Elve i nestvaran preokret za pobjedu.

Inače, Buntić ima 23 godine, rođen je u Stuttgartu, a ima hrvatsko-njemačko državljanstvo. Njegov gol pogledajte ovdje.

Everton izvukao remi kod Uniteda, na Old Traffordu palo šest golova

U susretu 23. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United i Everton su na Old Traffordu odigrali 3-3 nakon što su gosti izjednačili u petoj minuti nadoknade.

United i Everton pružili su sjajnu predstavu sa šest golova premda ih je moglo biti i više. I to na obje strane.

"Crveni vragovi" su bili bolji u prvom poluvremenu i na odmor su otišli s vodstvom 2-0. Everton je puno odlučnije ušao u nastavak i nakon svega sedam minuta uspio je izjednačili, no United je u 70. minuti stigao do nove prednosti koju je uspio sačuvati do četvrte minute nadoknade. No u petoj minuti produžetka gosti su zabili za 3-3 i veliko slavlje.

Domaćin je poveo u 24. minuti golom Edisona Cavanija na ubačaj Marcusa Rashforda, a na 2-0 je povisio Bruno Fernandes fantastičnim golom u 45. minuti. U četvrtoj minuti nastavka Abdoulaye Doucoure je smanjio, a samo tri minute kasnije James Rodriguez je lijepo zabio za 2-2.

United je do nove prednosti stigao u 70. minuti preko Scotta McTominaya. U minutama koje su uslijedile bilo je prilika na obje strane, no rezultat se nije mijenjao sve do pete minute nadoknade kada je Dominic Calvert-Lewin u gužvi zabio za 3-3.

Dodajmo kako je to bila 100. premierligaška utakmica Olea Gunnara Solskjaera kao menadžera, 18 je odradio na klupi Cardiffa, a 82 s Manchester Unitedom.

U ranije odigranom susretu Aston Villa je pobijedila Arsenal sa 1-0, a pitanje pobjednika razriješio je pogodak postignut u 74. sekundi utakmice. Pogodak odluke zabio je Ollie Watkins nakon što su domaćini iskoristili pogrešku suparnika. Bertrand Traore je "ukrao" loptu i poslao ju u sredinu do Watkinsa koji je pucao po golu, lopta je promijenila smjer i Mathew Ryan je bio nemoćan.

Zanimljivo, Ryan je u svom prvom premerligaškom nastupu na vratima Arsenala primio pogodak nakon svega 74 sekunde igre, postavši tek četvrti vratar u povijesti lige koji je u prvom nastupu primio gol u prve dvije minute.

Ostala trojica "sretnika" su Gavin Ward koji je na vratima Boltona u sezoni 1995/96. primio gol u drugoj minuti, Ian Bennett (Sheff Utd) koji je u sezoni 2006/07. primio pogodak u debiju nakon samo jedne minute, te Daniele Padelli na vratima Liverpoola koji je također, u sezoni 2006/07. primio gol u drugoj minuti.

Villa je ovom pobjedom napredovala na osmo mjesto sa 35 bodova, dok je Arsenal ostao na 10. mjestu sa 31 bodom.

Newcastle United je pobijedio Southampton sa 3-2 nanijevši "Svecima" peti uzastopni ligaški poraz.

Newcastle je vodio 2-0 i 3-1, no gosti su smanjili na 3-2, a premda su od 50. minute imali igrača više, a posljednjih 15 minuta i dva igrača više, nisu uspjeli izjednačiti.

Strijelci za tek drugu pobjedu "Svraka" u posljednjih 11 kola bili su Joseph Willock (16), te Miguel Almiron (26, 45+4), dok su pogotke za Southampton zabili Takumi Minamino (30) i James Ward-Prowse (48).

Newcastle je od 50. minute igrao bez isključenog Jeffa Hendricka, a u 75. minuti je teren zbog ozljede napustio i Fabian Schar, a Steve Bruce više nije imao pravo na izmjene.

Burnley i Brighton su odigrali 1-1. Gosti su poveli u 36. minuti golom Lewisa Dunka, a izjednačio je Johan Gudmundsson u 53. minuti.

U susretu između Fulhama i West Hama nije bilo golova.

U vodstvu je Manchester City sa 47 bodova, United ima 45, treći je Leicester City sa 42 boda, dok Liverpool na četvrtom mjestu ima 40 bodova.

Italija: Genoa - Napoli 2-1, asistencija Badelja

U posljednjem subotnjem dvoboju 21. kola talijanskog nogometnog prvenstva Genoa je na svom travnjaku svladala Napoli s 2-1 (2-0), a dodavač kod vodećeg pogotka domaćina bio je hrvatski reprezentativac Milan Badelj.

Dvostruki strijelac za Genou bio je 37-godišnji makedonski napadač Goran Pandev. U 11. minuti je iskoristio dodavanje Milana Badelja i prvi put svladao Ospinu, a isto je ponovio u 26. minuti kad ga je odlično poslužio Slovenac Miha Zajc.

Napoli je do kraja dvoboja uspio samo smanjiti zaostatak, a u 79. minuti strijelac je bio Politano. Momčad Gennara Gattusa ostala je s 37 bodova na petom mjestu, dok je Genoa s 24 boda skočila na 11. poziciju.

Španjolska: Sevilla - Getafe 3-0

Sevilla je s 3-0 (0-0) nadigrala Getafe u posljednjoj utakmici subotnjeg programa 22. kola španjolskog nogometnog prvenstva.

Svi pogoci pali su u posljednjih 30 minuta dvoboja, a ključnom se pokazala situacija iz 54. minute, kad je Dakonam grubim prekršajem teško ozlijedio lijevi skočni zglob Lucasa Ocamposa koji je na nosilima iznijet s terena i morat će dugo izbivati s travnjaka. Dakonam je dobio izravni crveni karton, a u zbog žućne rasprave isključena su i oba trenera, Julen Lopetegui i Joseph Bordalas Jimenez.

Sevilla je brojčanu prednost iskoristila u 67. minuti, kad je vodeći pogodak postigao Munir El Haddadi koji je ušao tek dvije minute prije u igru. U 87. minuti Argentinac Papu Gomez postigao je pogodak u debiju u dresu Seville, a konačnih 3-0 postavio je Youssef En Nesyri.

Ivan Rakitić nije konkurirao za domaći sastav na ovoj utakmici zbog nakupljenih žutih kartona.

Sevilla se pobjedom probila na treće mjesto La Lige s 42 boda, preskočivši Barcelonu koja ima 40 bodova. Vodeći Atletico Madrid ima 50 bodova, a drugi je Real Madrid s 43, do kojih je teško stigao pobjedom na gostovanju kod zadnje Huesce.