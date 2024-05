Lokomotiva vodila 3:0 protiv Rudeša pa doživjela šok

'Moraju biti pametniji'

Ozlijeđeni igrači Hajduka igraju padel i putuju na Hvar, evo kako je to komentirao trener bijelih

– Igrači su profesionalci, imaju svoje obveze, nekad je OK odigrati i padel i otići na Hvar, samo je bitan kontekst. U ovakvom trenutku to neće sjesti navijačima, igrači su morali biti pametniji. Ubuduće se to neće događati.