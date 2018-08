Lokomotiva je prošle sezone dva puta rušila Dinamo i smjenjivala mu trenere

Dojmovi nakon dvoboja Dinama i Young Boysa još se nisu slegli, a pred plavima je novi izazov, nimalo lagan jer u Maksimir dolazi Lokomotiva. Baš zbog švicarskog prvaka susret s lokosima mogao bi biti posebno zanimljiv. Jer, Boysi su pokazali da su opasna momčad, istina je da plavi imaju tih 1:1, da u uzvrat ulaze s prednošću koju će gosti morati stizati. Ali i pomisliti da je ulazak u Ligu prvaka riješen bilo bi apsolutno pogrešno. Dovoljan je podatak da su Young Boys u posljednje 34 utakmice svaki put postigli pogodak. Dakle, sudeći po tome, plavi moraju u Maksimiru pobijediti da bi dohvatili Ligu prvaka i ušli u elitu te dobro “podebljali” bankovne račune, kako klupski tako i osobne, jer premije će zacijelo biti izdašne.

Redovi za ulaznice

I javnost je zaintrigirana Dinamom u Europi jer plavi dobro igraju, stoga ne čudi što se već prvi dan otkako su ulaznice u prodaji stvorio red pred maksimirskim blagajnama. A i jeftinije je kupiti ulaznicu sada nego na dan utakmice, pa bi i sljedećih dana moglo biti gužvi.

Srećom pa je Bjelica vrlo staložen trener koji će svaku euforiju potjerati i od sebe, a onda i od igrača. No, taj susret u utorak je sada meta broj jedan bez obzira na to što plavi danas igraju s Lokomotivom i što su i ti bodovi dosta važni. Lokosi imaju bodova kao i Dinamo (tri pobjede i jedan remi), igraju dobro, a plavi će sigurno opet istrčati u “šarenom” sastavu. Slično je napravio u susretu s Rudešom i to nije izgledalo dobro, plavi su i prosuli dva boda (1:1). Danas će opet šansu i novu priliku za dokazivanje dobiti dečki koji su dosad bili ili na klupi ili na tribini.

Kastrati i Radonjić bježali

Ali, u tome leži i opasnost, razočaraju li trenera, moglo bi im se dogoditi ono što se dogodilo Janu Lecjaksu. Čeh je, naime, nakon loše igre protiv Rudeša udaljen iz prve momčadi i proslijeđen u drugu Dinamovu momčad. Kako Bjelica ima (pre)veliki kadar, neće mu biti teško poslati još koga u drugu momčad i tako smanjiti kadar.

A Lokomotiva je daleko bolja i opasnija momčad od Rudeša. Uostalom, prošle sezone su lokosi smjenjivali trenere Dinama, nakon poraza u Maksimiru ostavku je dao Mario Cvitanović, potom je Dinamo od Lokomotive izgubio i u Kranjčevićevoj pa je poljuljan stolac Nikole Jurčevića, koji je pao tjedan dana kasnije kad je posrnuo u susretu s Rudešom.

U te dvije pobjede Lokomotive (4:1 i 3:1) momčad s Kajzerice je apsolutno nadigrala plave, u Maksimiru im je bježao hitri Kastrati, u Kranjčevićevoj korpulentni Radonjić. Stoga, oni koji danas dobiju priliku moraju biti jako oprezni i pokazati Bjelici da zaslužuju i prilike u europskim utakmicama, a ne samo u hrvatskom prvenstvu.

