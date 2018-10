Liverpoolova zvijezda nikad ne bi postao vrhunski igrač da nije varao!

Roberto Firmino član je ubojitog Liverpoolovog napadačkog trijumvirata koji još čine Mo Salah i Sadio Mane. Još tamo 2015. je stigao iz Hoffenheima za 41 milijuna eura, a prošle je sezone doživio eksploziju s 27 golova u 54 nastupa, piše Goal.

Ali, vrlo lako su Salah i Mane mogli biti bez svog brazilskog nogometnog brata. Da nije bilo lukavog Firminovog menadžera, vjerojatno bi se Bobby, kako ga odmilja zovu, danas još potucao po bespućima brazilskih liga.

I sam dolazak u Liverpool bio je popraćen određenom kontroverzom i skepsom jer su se svi čudili zašto menadžer Jürgen Klopp iskrcava toliko novca za takvog igrača. No to je mala beba u odnosu na priču kako je Firmino završio u Hoffenheimu!

On je u taj njemački klub stigao kao 20-godišnjak iz brazilske druge lige, iz Figueirensea, a za transfer u Hoffenheim može zahvaliti - prevari!

- Sjećam se da nam je njegov agent poslao video na kojem su bili najbolji potezi Firmina. Gledali smo video i ostali bez teksta! Bili smo oduševljeni kako se brzo kreće na terenu i vjerovali da ima raketu u nozi, ali sve je to bila laž i prevara! Nakon što smo ga doveli, na treningu smo vidjeli da baš i nije tako brz i da nema nešto pretjerano jak šut - prisjeća se nekadašnji sportski direktor tog bundesligaša, Ernst Tanner.

Tanner je zatim otkrio o čemu je zapravo bila riječ.

- Kasno smo se sjetili pitati našeg montažera za video, a ono što nam je rekao, šokiralo nas je! Pregledao je video i odmah kao iz topa ispalio da je video ubrzan! Da nije stvarne brzine, odnosno da ne pokazuje stvarnu sliku. Ipak, zadržali smo ga i sakrili sve to. Srećom, on je pokazao da se radi o sjajnom igraču i oduševio me svojim ponašanjem. Njegov stav je da nikad ne odustaje i zato je i uspio. Video i svu tu prevaru njegovog agenta brzo smo zaboravili - kaže Tanner.

Brazilac je četiri sezone igrao za Hoffenheim i u 140 nastupa zabio 38 pogodaka. Zatim je prešao u Liverpool i ostalo je povijest...