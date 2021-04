Liverpool preokretom do pobjede, Leeds šokirao Manchester City

Nogometaši Liverpoola 2-1 (0-1) pobjedom protiv Aston Ville do koje su stigli preokretom na svom Anfieldu u 31. kolu skočili su na četvrto mjesto ljestvice Premier lige.

Gosti iz Birminghama poveli su u završnici prvog poluvremena kada je udarac Watkinsa sa 15-ak metara iz 43. minute prošao "kroz trbuh" Allisona Beckera, no domaći su izjednačili u ranoj fazi nastavka kada je u 57. minuti Salah natrčao na odbijenu loptu nakon što je Martinez obranio pokušaj Robertsona, da bi važna tri boda "crvenima" osigurao Alexander-Arnold preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora u prvoj minuti nadoknade.



Liverpool je ovom pobjedom prekinuo niz od šest uzastopnih prvenstvenih poraza na domaćem terenu te sada drži četvrto mjesto na ljestvici sa 52 boda, koliko ima i pet West Ham United, koji će u nedjelju ugostiti Leicester City, dok šesti Chelsea, koji od 18.30 sati gostuje kod Crystal Palacea, ima bod manje. Aston Villa je 10. sa 44 boda.



U prvoj utakmici subotnjeg programa Leeds United je kao gost šokirao vodeći Manchester City svladavši ga sa 2-1 (1-0). Iako je City napadao od samoga starta, Leeds je iz svog prvog udarca prema vratima u 42. minuti poveo. Bamford je odlično ostavio loptu za udarac Dallasa koji je sa 20-ak metara pogodio sam donji desni kut nemoćnog Edersona, a lopta se od vratnice odbila u mrežu. No, i prije odlaska na odmor gosti su ostali s igračem manje jer je škotski reprezentativni branič i kapetan Leedsa Cooper isključen zbog brutalnog starta na Gabriela Jesusa. U nastavku se igralo isključivo na polovici koja pripada Leedsu, no City je uspio poravnati tek u 76. minuti kada je Ferran Torres pogodio sa 15-ak metara nakon dodavanja Bernarda Silve. Uslijedio je dosatni pritisak Cityja koji je tražio pobjednički pogodak, ali dogodilo se upravo suprotnu, u prvoj minuti sudačke nadoknade Dallas je pobjegao domaćim braničima, izbio sam pred Edersona i poslao loptu u mrežu za neočekivanu pobjedu Leedsa.

S ta tri boda Leeds je skočio na deveto mjesto ljestvice sa 45 bodova, dok je City i dalje uvjerljivo vodeći sa 74 boda, 14 više uz dvije utakmice više od drugog

REZULTATI 31. KOLA,

Petak:

Fulham - Wolverhampton Wanderers 0-1 (Traore 90+2)

Subota:

Manchester City - Leeds United 1-2 (Ferran Torres 76 / Dallas 42, 90+1)

Liverpool - Aston Villa 2-1 (Salah 57, Alexander-Arnold 90+1 / Watkins 43)

Kasnije igraju:

Crystal Palace - Chelsea

Nedjelja:

Burnley - Newcastle United

West Ham United - Leicester City

Tottenham Hotspur - Manchester United

Sheffield United - Arsenal

Ponedjeljak:

West Bromwich Albion - Southampton

Brighton and Hove Albion - Everton

TABLICA:

1. Manchester City 32 23 5 4 67-23 74

2. Manchester United 30 17 9 4 58-33 60

3. Leicester City 30 17 5 8 53-34 56

4. Liverpool 31 15 7 9 53-37 52

5. West Ham United 30 15 7 8 48-37 52

6. Chelsea 30 14 9 7 46-30 51

7. Tottenham Hotspur 30 14 7 9 51-32 49

8. Everton 29 14 5 10 41-38 47

9. Leeds United 31 14 3 14 49-49 45

10. Aston Villa 30 13 5 12 43-33 44

11. Arsenal 30 12 6 12 40-35 42

12. Wolverhampton Wanderers 31 10 8 13 31-41 38

13. Crystal Palace 30 10 8 12 32-48 38

14. Southampton 30 10 6 14 39-53 36

15. Burnley 30 8 9 13 24-40 33

16. Brighton and Hove Albion 30 7 11 12 33-38 32

17. Newcastle United 30 7 8 15 30-50 29

18. Fulham 32 5 11 16 24-42 26

19. West Bromwich Albion 30 4 9 17 25-59 21

20. Sheffield United 30 4 2 24 17-52 14