Liverpool dogovara posao kojim ruše rekord Premier lige!

Liverpool igra sjajnu sezonu, vodeća su momčad Premier lige, s četiri boda više od prvog pratitelja Manchester Cityja, a izborili su i osminu finala Lige prvaka gdje ih čeka Bayern.

No, ne ide ima samo na terenu, čelnici kluba trenutno pregovaraju i novom ugovoru o glavnom sponzoru za dresove.

Glavni sponzor je New Balance, ali ugovor s njima istječe im na kraju sezone. Trenutno od New Balancea dobivaju 45 milijuna funti, no čelnici kluba žele dogovoriti posao kojim će srušiti rekord Premier lige.

Taj rekord u Premier ligi trenutno drži Manchester United koji od adidasa godišnje uprihodi 75 milijuna funti.

Uvjet koji je Liverpool dao američkom proizvođaču opreme je da barem izjednače ponudu koju United imao s adidasom, ako već ne mogu više ponuditi. U suprotnom će krenuti u potragu za novim sponzorom.

