Livaković u Unitedu bila bi sjajna priča ako se ispuni jedan uvjet. Odlazak u Galatu je izmišljotina

Dinamo ima vrhunskog vratara, u svakom prijelaznom roku Dominika Livakovića seli se po raznim europskim klubovima, pa će i sad biti raznih nagađanja o tome kamo će prvi vratar naše reprezentacije. Još 2019. godine navodno je bio blizu Montpelliera, želio ga je i Marseille, navodno i Lille, čak se špekuliralo da bi mogao biti i nasljednik Donarrumme, no od svega toga nije bilo ništa.

Svakamo su ga seljakali

Nakon Svjetskog prvenstva u Kataru, na kojem je Livaković briljirao i, smatramo, trebao biti proglašen i najboljim vratarom turnira, počele su još veće priče, još veći klubovi spominjani su uz ime vratara plavih, čak je i Bayern bio u nekim kombinacijama nakon što je Neuer na skijanju slomio nogu. Potom su ga španjolski mediji selili u Villarreal, pa u Real Sociedad. Na kraju je prošao i taj zimski prijelazni rok, a Livi i dalje čuva Dinamova vrata. U međuvremenu je, odlaskom Arijana Ademija, postao i kapetan maksimirske momčadi, no to nije spriječilo neke da ga ponovo seljakaju.

Turski mediji vole se nabacivati pompoznim najavama transfera, pa su nakon pobjede Hrvatske nad Turskom i sjajnih Livakovićevih obrana u Bursi "doveli" Livakovića u Galatasaray. Čak su ustvrdili da je odbio produljiti ugovor s Dinamom, a istina je da još nije produljio ugovor zato što mu vrijedi do 2024. godine, pa i ustvrdili da ne želi ostati u Dinamu, što je izmišljotina jer znamo da on to nikad nije rekao, kao što znamo da ni on ni njegovi zastupnici uopće nisu razgovarali s turskim klubom.

Toliko o povijesti navodnih transfera, no bliska budućnost donijet će nove priče, a već sad je jedna osvanula u medijima. Riječ je o Manchester Unitedu kojeg bi na ljeto trebao napustiti 32-godišnji Španjolac David de Gea nakon što je 12 godina u tom engleskom velikanu. Engleski mediji stoga pišu da će ga zamijeniti Dominik Livaković. United od vratara ima još 30-godišnjeg Jacka Butlanda, ali on je u klubu samo na posudbi iz Crystal Palacea, dok je 37-godišnji Tom Heaton ozlijeđen.

Livaković u Manchester Unitedu bila bi lijepa priča kad bi se ostvarila jer ni jedan naš igrač nije igrao u tom velikanu, a cijena je za United "prava sitnica". Naime, Livaković ima izlaznu klauzulu od 10 milijuna eura i Manchester United to lako može platiti. Riječ je o velikom klubu koji se bori za vrh i igra u Europi, a to su neke od stvari koje u karijeri želi i Livaković. No, želi i klub u kojem će braniti, u kojem će biti prvi vratar, jer s 28 godina ne bi bilo normalno da se negdje ide dokazivati.

Livi i Dinamo još nisu potpisali

Dakle, Livaković u Manchester Unitedu bio bi sjajan posao, ali pod uvjetom da ondje brani jer samo tako može sačuvati reprezentativni status. Vjerujemo da je puno naučio iz transfera Mislava Oršića u Southampton. Sjajni donedavni Dinamov igrač sad nije ni na klupi tog kluba koji je blizu ispadanja iz lige.

Za razliku od svih navodnih prijašnjih transfera, Livakovićev odlazak u Manchester United može imati pokriće i u činjenici da vratar plavih ima jaku agenciju koja ga zastupa. Riječ je o agenciji Caa Stellar koja zastupa puno europskih vrhunskih igrača. U njoj su, među ostalima, Jack Grealish i Kalvin Phillips u Manchester Cityju, Eduardo Camavinga u Realu, Ben Chilwell u Chelseaju, Pierre Kalulu u Milanu, Luke Shaw u Manchester Unitedu, Ibrahim Konaté u Liverpoolu i još niz velikih imena, a zastupa i naše igrače Bornu Sosu, Duju Ćaleta-Cara i Antonija Čolaka. U agenciji je, uz Livakovića i nekoliko vratara, Robert Sánchez u Brightonu, Jordan Pickford u Evertonu koji ima 52 utakmice za reprezentaciju Engleske, Unai Simón u Athleticu, Dean Henderson u Nottinghamu, Nick Pope u Newcastleu. Svim tim vratarima u Engleskoj mogao bi se priključiti i Livaković jer agencija očito zna plasirati i vratare u jake klubove. Uostalom, zastupa gotovo 800 igrača, od kojih ih oko 300 igra u prvoligaškim klubovima.

Dinamo i Livaković još nisu potpisali novi ugovor, a to znači veću opasnost za plave, mogli doista ovog ljeta ostati bez još jednog kapetana. Doduše, ni potpis novog ugovora ne bi spriječio transfer kad bi došla prava ponuda. Možda bi tek promijenio uvjete odlaska, Livaković sad ima izlaznu klauzulu od deset milijuna eura, a na Transfermarktu vrijedi 14 milijuna, možda bi se ta klauzula o odšteti promijenila. Bila bi šteta da plavi ostanu bez njega, iako imaju Ivana Nevistića koji čeka svoju šansu.