Bivši reprezentativac: Šutalo bi se odlično uklopio, a Liviju bi Man. United bio bomba

Sve glasnije se priča o mogućim odlascima važnih igrača Dinama u ljetnom prijelaznom roku, i to ne bilo kakvih važnih igrača, već prvotimaca hrvatske reprezentacije.

Posljednjih se dana u javnosti sve češće pojavljuje priča o mogućem transferu vratara Dominika Livakovića u Manchester United, a dok je Arsenal prema pisanjima brojnih engleskih medija iznimno zainteresiran za stopera Josipa Šutala.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U razgovoru za Sportske novosti bivši hrvatski reprezentativac i bivši prvotimac Dinama Silvio Marić je otkrio svoja razmišljanja o oba potencijalna transfera.

- To bi bili pravi transferi za njih, jedino što im mogu kazati; ako takvi klubovi zovu ja bih išao i pješke ukoliko treba - rekao je bivši reprezentativac.

U Manchester Unitedu nisu zadovoljni kako ove sezone brani Španjolac David de Gea, i pod hitno za iduću sezonu traže njegovog nasljednika među vratnicama.

- Za Livakovića bi Manchester United bio bomba. To je klub kakav većina igrača može samo sanjati. Osim toga bio bi prvi Hrvat među Crvenim vragovima - rekao je Marić, pa dodao:

- Manchester je institucija, kao Bayern u Njemačkoj. Pritisak je velik, pogotovo u Manchester Unitedu, od engleskih tabloida i svih. Tko dođe u taj klub, svjetski je golman. Oni kupuju samo najbolje. Što se tiče samog pritiska na njega bi se Livi brzo priviknuo, ali to je liga u kojoj su ozbiljni igrači, u kojoj su dozvoljeni kontakti u kaznenom prostoru, gdje možeš skočiti zajedno s golmanom, a to su macani po 190 cm, zvijeri. Više bi mu trebala prilagodba na to nego na bilo što drugo.

22.11.2022., Zagreb - sportski centar Rudes, Kvalifikacijski turnir za odlazak na EP 2023 U-19, Izrael - Hrvatska. Silvio Maric Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prokomentirao je Marić i situaciju oko Šutala, te njegovog potencijalnog odlaska.

- Arsenal bi također bio vrhunski izbor za Šutala, pogotovo sad pod Mikelom Artetom. Igraju prekrasan nogomet, s Manchester Cityjem su u vrhu Premier lige, bore se za prvaka. Ta ekipa ima puno potencijala. Odlična su momčad, tehnički moćna, milina je igrati u njoj - rekao je Marić, te dodao:

- To su takvi klubovi da ne može bolje. Bila bi velika reklama i za njih, ali i za Dinamo i cijeli hrvatski nogomet da odu tamo - istaknuo je između ostalog Silvio Marić.