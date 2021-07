Lijepa Zagrepčanka danas će navijati za dečka Berrettinija: 'Moja obitelj lijepo ga je primila'

Matteo Berrettini ima veze s Hrvatskom, njega s tribina bodri lijepa Zagrepčanka Ajla Tomljanović (27), tenisačica koja danas nastupa pod australskom zastavom. U vezi su već dvije godine, a Matteo kaže da “dijele ljubav prema filmovima i psima”. I Ajla nerado govori o svojoj vezi, ali nam je u jednom od posljednjih razgovora rekla:

Hrvatica sudi finale

– Kad smo sretni izvan terena, to nam svakako pomaže da budemo bolji u karijeri. Pokušavamo naći balans između naše veze i teniskih obveza. Ima primjera gdje veza kao što je naša dobro funkcionira i mi se jako dobro osjećamo u njoj. Vjerujemo da će se to dobro odraziti na naše karijere. Moja je obitelj jako lijepo primila Mattea.

Za Talijane je nedjelja uistinu velik dan, i sve se događa u Londonu. U 15 sati im Berrettini u All England Clubu igra finale Wimbledona, a u 21 sat njihovi nogometaši na Wembleyju igraju finale Eura. Ludovat će se na Čizmi... Ali i Hrvati će, vidimo, biti zastupljeni, i to ne samo u ložama, nego čak i na samom terenu jer će wimbledonski finale suditi naša Marija Čičak. I to kao prva žena koja je u povijesti Wimbledona sudila muški finale. Ona je dosad sudila ženski finale Wimbledona (2014.), a sudila je i finale na OI u Riju 2016. godine.