Leteći sudac i "leteće koljeno" Barbira, učenika bivšeg ministra MUP-a Vlahe Orepića

Drugo izdanje FNC-a, hrvatske promocije po imenu Fight Nation Championship, ponudilo je niz vrlo zanimljivih borbi, pa ga se može smatrati uspješnijim od prvog. Ustvrdio je to i naš najbolji MMA teškaš Ante Delija, koji je kao gost gledao oba izdanja natjecanja kojeg sa svojim timom organizira osnivač hrvatskog American Top Teama Dražen Forgač.

Predstava je bila zamišljena, a tako je i provedena, kao hrvatski American Top Team protiv "ostalih", a okončana je na najatraktivniji mogući način. Naime, u završnoj borbi večeri - dvanaestoj - količinu svog talenta prezentirao je 22-godišnji Pločanin Đani Barbir. Ovaj momak ispucao je kompletan arsenal udaraca koje može imati netko tko je u životu trenirao karate i klasični boks, da bi priču završio s "letećim koljenom".

- Protivnika sam najprije htio naviknuti na izmjene boksačkih udaraca, a onda sam mu "prodao" udarac koljenom kojeg sam vježbao svaki dan - kazao je Barbir, momak koji u svojoj karijeri ima i dvije godine amaterskog boksa i kojem je prvi trener u karijeri u Karate klubu Ploče bio bivši ministar MUP-a Vlaho Orepić.

- Ja sam u boks otišao samo da bih unaprijedio svoje boksačke tehnike, a pri tome sam na državnom Prvenstvu osvojio jedno srebro i jednu broncu. U finalu sam izgubio od Damira Plantića, a u polufinalu od Lea Cvetkovića, a to su osvajači medalja na europskim prvenstvima. Cvetković je bio doprvak Europe do 22 godine, a Plantić je osvojio seniorsku broncu.

Svoj posao najbrže su odradili Patrik Čelić protiv Slobodana Srdića (za 18 sekundi) te najtalentiranija hrvatska MMA borkinja Adriana Vuković kojoj Prijedorčanka Nikolina Vokić nije htjela pružiti ruku prije borbe, ali joj nije ni pružila nikakav otpor tijekom borbe koja je trajala samo 28 sekundi. No, bilo je tu i jako zanimljivih borbi s nepredvidljivim ishodima poput one u kojoj je ATT-ovac Mateo Šitum borbu protiv Morisa Macuke kontrolirao prve dvije runde da bi u trećoj sve promijenio jedan desni direkt.

Zanimljivo je da niti jedna od 12 borbi nije došla do svog kraja, do bodovne odluke sudaca, a kod svih tih prekida zavidnu reaktivnost i eksplozivnost prikazivao je licencirani sudac Velimir Mladenov. On se poput nogometnog vratara bacao među borce kada bi procijenio da je netko od njih primio dovoljno batina ili je prestao pružati otpor. Uletavao je među borce sudac i u borbama u kojima je Jakob Kosić podčinio Domagoja Buhinjaka kao i u okršaju u kojem je Stanislav Krofak nokautirao Ivicu Trogrlića.

No, dogodila se i jedna borba u kojoj za suca uopće nije bilo posla. Naime, nakon što je sav "nabrijan" ušao u oktagon atletski građeni Adi Duraković predao je borbu a da nije primio niti jedan udarac jer mu je u kavezu, nakon sudačkog znaka za početak, ubrzo pozlilo. A bilo mu je toliko loše da je kolabirao dvaput, jednom u kavezu, a drugi put u svlačionici, pa je odvezen kolima Hitne pomoći gdje se, kako nam je javio zabrinuti organizator Dražen Forgač, srećom i oporavio.

Dakako, to što se dogodilo s Durakovićem ne ide niti najmanje na dušu organizatorima koji su svoj posao, za ovu razinu natjecanja, sasvim dobro obavili. Uostalom, čovjek je iz Sarajeva došao sam, bez trenerske pratnje, pa nismo imali od koga saznati je li on imao i prije ovakvih problema.

- Prije nego što sam krenuo na njega, čovjek mi je dao znak rukom da ga ne udaram i ja sam stao - kazao nam je Francisco "Croata" Barrio, argentinski Hrvat koji je do kaveza došao u argentinskom dresu s brojem 10, ali i sa istetoviranim hrvatskim grbom na ramenu.

Podršku novoj promociji dao je i Igor Pokrajac (40), hrvatski borac s najviše UFC borbi u karijeri (13), koji se prihvatio posla najavljivača. Inače, nakon trogodišnje pauze iz zdravstvenih razloga, Pokrajac se vratio borbama pa je postao aktualni prvak organizacije SBC.

Rezultati: 84 kg: Moris Macuka - Mateo Šitum TKO1, 77 kg: Luka Purkert - Ilija Brkan TKO1, 70 kg: Filip Lamparski - Karlo Smodila TKO1, 66 kg: Mateo Bolfan - Rok Krušić TKO 2, 84 kg: Asmir Sadiković - Jasmin Bikić TKO1, 84 kg: Zoran Đođ - Filip Novak TKO2, 70 kg: Patrik Čelić - Slobodan Srdić KO 1, 84 kg: Stanislav Krofak - Ivica Trogrlić KO1, 56 kg: Adriana Vuković - Nikolina Vokić TKO1, 77 kg: Jakob Kosić - Domagoj Buhinjak TKO1, 70 kg: Francisco Barrio - Adi Duraković (predaja, bez borbe), 84 kg: Đani Barbir - Ivan Karačić KO1.