Leki se tjeranje Kalinića obilo o glavu, Hajduk ga sada vraća u momčad

Na konferenciji za medije održanoj u petak uoči Hajdukova gostovanja kod Istre 1961 ove nedjelje glavna novost bila je potvrda povratka Nikole Kalinića (35) u igrački kadar Hajduka! Tijekom netom završene reprezentativne pauze u javnost je izašla vijest da je trener "bijelih" Mislav Karoglan održao sastanak s Kalinićem, a sad smo doznali i detalje tog sastanka.

– Ima on volje za povratak, imamo svi volje. Razgovarao sam s njim jučer, ide sve u dobrom pravcu. On smatra da mu trebaju individualni treninzi prije priprema. Ako bude sve u redu sa zdravljem, on će nam se priključiti na zimskim pripremama – rekao je Karoglan.

Loš niz protiv Istre

Podsjetimo, Kalinić se vratio na Poljud na zimu 2022. godine te u 32 nastupa upisao osam pogodaka i dvije asistencije, pri čemu je sudjelovao i u osvajanju dva uzastopna naslova u Kupu. Međutim, krajem prethodne sezone Kaliniću je istekao ugovor te nije produljen zbog nesuglasica s tadašnjim trenerom Ivanom Lekom. Kako smo na ljeto uspjeli doznati nakon te odluke, Leko nije smatrao da Kalinić u svojim igračkim godinama više može pridonijeti Hajduku te je Nikola tako ostao bez kluba. Gledajući unatrag, Leki se ta odluka u velikoj mjeri obila o glavu jer je nakon prodaja Jana Mlakara i mladog Mate Antunovića Hajduk ostao samo na Marku Livaji kao centralnom napadaču, bez ikakvih alternativa i zamjena. Nakon što je Hajduk raskinuo ugovor s Lekom, Karoglan je kao novi trener najavio da će jedan od prvih poteza biti vraćanje Kalinića u kadar i to je sad i ostvario.

No prije nego što se bivši vatreni priključi kadru na zimu, Hajduk još ima četiri prvenstvene utakmice koje mora odigrati do stanke, a prva pred njim puno je zahtjevnija nego što se to možda čini na prvi pogled. Momčad Istre očito ima recept za utakmice protiv Hajduka, budući da u posljednja četiri međusobna susreta Splićani nemaju nijednu pobjedu protiv Puljana (dva poraza i dva remija). Posljednji put protiv Istre slavili su prije gotovo godinu i pol, još tamo 19. srpnja 2022. godine.

– Uvijek neke momčadi nekome više leže, a nekome manje. Ja sam to analizirao i pitao se zašto te postavio neke stvari i neke planove, ali uvijek se nešto pita i protivnika. Ako je jedna-dvije utakmice, to može biti slučajno, ali ako su u pitanju četiri utakmice, onda postoji uzorak – komentirao je trener Hajduka.

Posebnu draž ova će utakmica nositi baš za Karoglana budući da je u ovoj sezoni bio i trener Istre. Vodio ju je u prva tri kola, a već nakon remija protiv Lokomotive te poraza protiv Dinama i Rijeke uručen mu je otkaz, što su mnogi procijenili kao preuranjenu odluku. Ipak, Karoglan nimalo ne žali za tim kratkim trenerskim mandatom u Puli.

– To je bilo veliko iskustvo za mene i učinilo me boljim trenerom, koliko god to zvučalo čudno. Svakom hrvatskom treneru preporučio bih Istru. Mislim da se to trebalo dogoditi, jer vjerujem da postoji netko tko to sve vodi. Nemam zle krvi prema Istri – istaknuo je Karoglan, a zatim odgovorio na pitanje daje li mu taj trenerski mandat i to što poznaje igrače Istre određenu prednost uoči utakmice na Aldo Drosini:

'Bolje da smo lovina'

– Iskreno, ja dobro poznajem cijelu ligu, ne znam jesam li u protekle tri godine propustio ijednu utakmicu. Sve igrače u ligi znam. Neke stvari uvijek prilagođavate protivniku, ali kad je u pitanju hoćemo li napadati ili braniti se, tu nema puno prilagodbe, osim ako nas protivnik prisili da se branimo. Tako da neke posebne prilagodbe neće biti, ali treba uzeti u obzir i faktor uvjeta, iako ja o tome nikad ne pričam. Treba vidjeti na licu mjesta kakva će biti situacija i u tom kontekstu moguće su prilagodbe.

Hajduk je trenutačno u prilično komfornoj situaciji na čelu ligaške ljestvice HNL-a. Imaju pet bodova više i utakmicu više od drugoplasirane Rijeke te devet bodova više i dvije utakmice više od trećeplasiranog Dinama.

– Bolje da smo lovina nego da lovimo, ali prerano je da bi se donosili nekakvi zaključci. Svaka je utakmica, što se kaže, najbitnija. Važno mi je da ne mislimo o tom prvome mjestu u kontekstu utakmice, nego da nam je kao finale. Želim da nemamo kalkulacija, nego da damo sve od sebe i vjerujem da će to biti dovoljno – kazao je Karoglan pa potom dobio pitanje bi li bio lijep poklon navijačima da dočekaju Božić na prvome mjestu:

– Bio bi, ali puno bi bolje bilo dočekati Svetog Antu na prvome mjestu.