Legenda Dinama tvrdi da plavi mogu do kraja u Europi: Pokazali su tko je gazda!

Najljepše je kad gledaš utakmicu i nimalo ne strahuješ za rezultat”, najboljom mogućom rečenicom je susret Dinama i Krasnodara opisao bivši legendarni nogometaš Dinama Stjepan Deverić. Oduševljeno, ali realno za Večernji list prokomentirao je uzvratnu utakmicu u kojoj su plavi na Maksimiru suvereno svladali Ruse te se s ukupnih 4:2 bez većih poteškoća plasirali u osminu finala Europske lige, drugi put u posljednje tri sezone.

- Moram biti dobro nakon ovakve utakmice, pa kako ću biti? Po meni je Dinamo očekivano pobijedio, odradio jednu profesionalnu utakmicu. Vidjelo se da su bolja i zrelija momčad i da su jednostavno odradili posao kako treba. Užitak je gledati europsku utakmicu na ovako visokoj razini, znati da je Dinamo jači i kvalitetniji momčadski i individualno te da to i prikaže na terenu.

- Krasnodar je jako neugodna momčad i zasluženo ima tako dobar europski rejting, a Dinamo im je u 180 minuta pokazao tko je gazda na terenu - započeo je presretni Deverić kojeg smo za komentar zvali ove sezone i nakon utakmice protiv Ferencvarosa. Sad je reakcija, naravno, bila bolja.

- Vidjeli smo da je Dinamo puno zrelija momčad, iako možda čak nije ni iskusnija. Kad ti gledaš utakmicu u kojoj Dinamo povede 1:0, ima vodstvo iz prošle utakmice i još vjeruješ da će prije Dinamo zabiti drugi gol nego primiti pogodak, onda znaš da je riječ o ozbiljnoj momčadi. Dugo nisam gledao Dinamo koji povede u Europi i nakon toga kontrolira utakmicu. Nisu protivniku dozvolili ni blizu velikoj prilici, obrana je još uvijek ostala na razini iz grupne faze.

A što Deverić onda kaže na nove ovosezonske braniče, Rasmusa Lauritsena i još novijeg ‘plavog’ Stefana Ristovskog?

- Smatram da su se odlično uklopili i da se ne osjeća da su nedavno došli u klub. To su iskusni europski nogometaši koji se mogu prilagoditi na svaki stil.

Kad smo već započeli komentirati individualce, teško je bilo ne dotaknuti se predstava Brune Petkovića.

- On je ta glavna igla. Kad on igra svoju igru, Dinamo je drugačiji, opasniji i moćniji. Bruno je pokazivao da želi i da ima volju čak i u utakmicama u kojima ga nije išlo, ali sad se sve to vraća.

Koliko daleko Dinamo može u Europskoj ligi? Smijemo li se nadati nekom povijesnom dometu?

- Mislim da se možemo nadati i mislim da tu Dinamo ima priliku napraviti zavidan rezultat. Sigurno može doći do kraja, nema tu nekih ekstra izraženih momčadi, svatko može pobijediti svakog, kao što je i Slavija izbacila Leicester - zaključuje bivši nogometaš Dinama i Hajduka.

Na kraju smo Deverića upitali i je li bolji ovaj Mamićev Dinamo ili onaj Bjeličin iz Europske lige prije dvije godine. Odgovor je bio: “onaj koji dalje prođe”.