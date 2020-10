LeBron: Za Kobea! Bryant je u mojim mislima, osvojit ću naslov za njega

Ono što se u travnju činilo nemogućim, a i još se čini pomalo nestvarnim, ono u što se Euroliga nije ni usudila upustiti, NBA liga uspjela je realizirati. Unatoč tome što je SAD vodeća zemlja po broju zaraženih i broju umrlih od koronavirusa, NBA liga se pokazala organizacijski superiornom pa je svoju sezonu privela samom kraju. Balon u Disneylandu na Floridi tako je dobro funkcionirao da se nitko nije zarazio pa se, tek uz ponešto depresije kod nekih igrača, došlo i do velikog finala u kojem se nadmeću LA Lakers (očekivano) i Miami Heat (neočekivano). Predvođeni LeBronom Jamesom i Anthonyjem Davisom, Lakersi su do finala došli sa skorom 16-3 dok je Heat po putu eliminirao dva favorita, Buckse i Celtisce.

S obzirom na to da su svi kladioničari dali prednost Lakersima, koji u finalu već vode s 2:0, bilo bi veliko iznenađenje da Miami napravi još jedno iznenađenje i da LeBron u svom 10. NBA finalu ne osvoji svoj četvrti naslov prvaka. A “King James” ima više finala od čak 27 NBA klubova, a više od njega ih imaju samo Lakersi (32), Celticsi (21) i Warriorsi (11). LeBron možda nikad neće biti što i Kobe Bryant, no on može učiniti puno za navijače Lakersa. Može “jezerašima” donijeti 17. naslov NBA prvaka, čime bi postali suvlasnici rekorda zajedno s Boston Celticsima. Može LeBron, barem privremeno, popuniti prazninu nastalu tragičnom siječanjskom sudbinom jednog od najvećih Lakersa. A to čega se prihvatio, i što je obećao da će osvojiti naslov za Kobea, može bitno utjecati na sliku o njemu.

– U svakoj utakmici play-offa Kobe je u mojim mislima. Osvojit ćemo ovaj naslov za njega – poručio je LeBron.

Ne osvoji li “Bron” sada naslov, zbog svojih godina (35), možda više nikad niti neće biti u prilici Lakerse povesti do titule. A to bi značilo da nikad ne bi imao poštovanje navijača Lakersa, onakvo u kakvom uživaju Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar i Magic Johnson. A ni poštovanje Hollywooda čiji je najveći zastupnik za utakmicama Lakersa mitski Jack Nicholson, najpoznatiji navijač ovog slavnog kluba. Osim toga, opet će krenuti analize kako on ipak nije tako velik kao što je to bio Kobe Bryant, košarkaš koji mu je osobno čestitao kada ga je prestigao na vječnoj listi najboljih NBA strijelaca. A Kobeu je to, navodno, bilo posljednje što je u životu tvitao. I zbog svega toga je LeBron James najmotiviraniji igrač u ovom karantenskom doigravanju. Posebice u finalu u kojem mu se, ozljedama ključnih igrača Miamija Dragića i Adebayoa, a prije toga ispadanjem Clippersa, otvaraju vrata raja.