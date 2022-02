LeBron James odgovorio na pitanje o kraju karijere i otkrio svoju veliku želju

LeBron James najveća je zvijezda All Star vikenda koji se održava tamo gdje je ostvario jedan od najvećih uspjeha karijere, u Clevelandu.

Iako ima 37 godina, LeBron James i dalje igra odlično unatoč lošim rezultatima njegovih Los Angeles Lakersa. Novinari su Jamesa, na All Star vikendu u Clevelandu upitali koliko dugo još namjerava igrati košarku.

- Velika mi je želja jednu godinu odigrati sa sinom Bronnyjem, nije uopće bitno gdje će se to dogoditi.- kazao je LeBron.

Želja mu je da neki način uvede talentiranog sina u NBA svijet i to nije ništa novo, to je već odavno potencirano. No, pitanje jest kako će se to ostvariti.

Jamesov ugovor s Lakersima istječe u ljeto 2023. godine, a njegov će se sin prijaviti na draft tek 2024. godine. LeBron će tada odlučiti gdje želi nastaviti karijeru, u Lakersima ili će tražiti novu adresu. Cilj je svakako da bude slobodan igrač u ljeto 2024. godine kako bi odluku o posljednjoj sezoni karijere mogao donijeti u skladu s draft izborom svog sina.

Bila bi to LeBronova 22. sezona.