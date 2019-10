Kulešević: Ozbiljni su, nitko ih još nije nadigrao

Osijek je gost Intera iz Zaprešića u nedjelju (15 sati) u sklopu 12. kola Prve HNL. A trener Osječana Ivica Kulešević rekao je što očekuje od te prvenstvene utakmice.

– Bit će to zahtjevno gostovanje. Oni godinama s lakoćom osiguravaju prvoligaški status. Ako gledamo njihove rezultate, nitko ih nije nadigrao, nisu se ni protiv koga raspali. Ozbiljna su momčad koja traži bodove spasa. No, mi imamo našu priču, filozofiju i kvalitetu. Pokazat ćemo našu ambiciju, a to je vrh tablice. Ozlijeđeni nam se igrači vraćaju, moguće je da Pilj bude u konkurenciji za tu utakmicu. Sretan sam što su se reprezentativci vratili sa svojih obveza zdravi i motivirani – rekao je Kulešević.

No, što kažu u Interovom taboru?

– Osijek ima širok roster i sklop jako dobrih igrača. Nakon promjene trenera i dolaska Ivice Kuleševića, igraju sve bolje. Vidjet ćemo na kakvoj će razini biti u Zaprešiću, ali to ovisi i o nama. Ako mi budemo pravi, možemo im stvoriti probleme – rekao je branič Ivan Čeliković.