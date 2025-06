Kruno Jurčić ostvario nevjerojatan uspjeh: Čudo, ljudi me sada zaustavljaju na ulici

Nevjerojatan je rezultat napravio Krunoslav Jurčić, hrvatski trener na klupi egipatskog Pyramidsa osvojio je afričku Ligu prvaka, povijesni je to uspjeh i Jurčića i tog kluba koji jako kratko postoji, kluba koji nema navijača.

Mi smo klub bez navijača

Čestitamo na naslovu prvaka Afrike, kako ste vi to doživjeli, kakvo je bilo slavlje, kako u Egiptu gledaju na taj uspjeh relativno novog kluba?

– Čudo smo napravili, teško mi je pričati o tome jer postoji ta doza subjektivnosti, ali sve činjenice govore da smo stvarno napravili čudo. Prvo je čudo što smo na naš stadion u tom finalu doveli 25 tisuća ljudi, a mi smo klub koji nema navijača, mi nemamo nijednog navijača. Ovo je novi klub, ali su došli ljudi iz cijelog Egipta da bi nam dali podršku. Drugo je čudo što smo osvojili taj naslov afričkog prvaka, mi smo za afričke okvire mali klub, klub bez povijesti, ovo je tek drugi put da uopće igramo u Ligi prvaka. Slavlje je nakon utakmice bilo veliko, jer pobijedili smo momčad Sundownsa koja ide na klupsko svjetsko prvenstvo, koja ima veliku tradiciju, a gazda kluba također je prvi čovjek afričkog nogometnog saveza, što je gotovo nepojmljivo pa možete zamisliti kakvu su podršku imali, svi su očekivali da će uzeti taj trofej. Odigrali smo s njima dvije čvrste, jake utakmice (u JAR-u je bilo 1:1, u Egiptu 2:1, nap.a.), taktički su moji igrači odigrali izvanredno, motivacija je bila vrhunska. Poveli smo s 2:0, oni su smanjili na 2:1 iz čistog zaleđa. U posljednjih deset minuta išli smo se braniti i uspjeli smo, jer s 2:2 oni bi osvojili Ligu prvaka, ovdje gol u gostima i dalje vrijedi – rekao nam je Kruno Jurčić, koji može i do još trofeja.

– Za dva dana igramo finale Kupa protiv Zamaleka, prvenstvo još nije odlučeno, još je na CAS-u i ako se oduzmu ta tri boda Al Ahlyju, a trebala bi, onda ćemo biti i prvaci Egipta. U svakom slučaju imamo silno uspješnu sezonu iza sebe.

Imate li status zvijezde nakon svih tih čudesnih rezultata?

– Ne doživljavam se kao nekakva zvijezda, ali moram priznati da me ljudi na ulici zaustavljaju, samo od tog finala ne znam koliko sam se puta fotografirao. Lijepo se u nekom trenutku osjećati zadovoljnim i nagrađenim za svoj posao. Posebno mi je drago što su mi se nakon utakmice javili brojni ljudi iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Srbije, Turske, Emirata, Saudijske Arabije... Naravno da mi je posebno drago što mi se javilo puno prijatelja i znanaca te gotovo svi treneri iz Hrvatske, na to sam jako ponosan.

Kakvi su vam daljnji planovi?

– U Hrvatsku se vraćam 7. lipnja jer sam ovdje 'vezao' dvije sezone zaredom bez odmora i prvo mi je važno odmoriti se. Imam još nekakve 'konekcije' s klubom, moram s Pyramidsom vidjeti, obaviti razgovore da vidimo što dalje, kakvi su planovi kluba, da svoje planove uskladim s klupskima, da vidimo hoćemo li dalje zajedno ili ne.

Malo o hrvatskom nogometu – je li vas iznenadila dvostruka kruna Rijeke?

– Moram priznati da me iznenadilo što je Rijeka uzela dvostruku krunu, ja sam do zadnjeg trenutka vjerovao da će se Dinamo probuditi, ali u Dinamu su očito bili preveliki problemi koji se nisu mogli tako lako riješiti. Malo sam iznenađen sporom reakcijom, naslov prvaka mogao se spasiti, ali da bi se to napravilo moralo se reagirati, nakon smjene trenera moralo se dovesti nekoga iskusnog koji bi brzo uveo red, koji bi šokirao momčad. Činjenica da je Dinamo izgubio tri boda protiv Gorice i dva protiv Lokomotive, to je nedopustivo.

Kovačević je moj suigrač

Kako gledate na Bobanov dolazak?

– Njegov dolazak velika je stvar, s njegovim su se dolaskom spasili ljudi koji su vodili Dinamo, koji su u klub ušli kao slonovi u staklanu i počeli gaziti, a pojma o nogometu nemaju. Njima je Bobanov dolazak došao kao lijek. Dinamo je klub koji mora imati kratkoročne i dugoročne ciljeve. Bez kratkoročnih nema ostvarivanja ni dugoročnih, pričamo o novcu jer Dinamo je sad izgubio 30 milijuna eura. Posebno me razočaralo jer znam što sam ja prolazio u Dinamu, vidim da je sad idila, sad nitko ne traži da Uprava odstupi. Ljudi koji su napravili krš u Dinamu, strašno je što su napravili u posljednjih godinu-dvije, i dalje su u klubu, nitko ne odgovara za to i to me razočaralo, ali dobro... Dinamo ima svoj put, velika je stvar dolazak Zvone Bobana, nadam se da će on to posložiti i da će se Dinamo vratiti na pobjedničke staze.

Može li se Mario Kovačević nositi s pritiskom i težinom posla u Dinamu?

– Kova je moj suigrač, dijelili smo svlačionicu Slavena Belupa, želim mu svu sreću. Nije lako voditi Dinamo, osjetit će to na svojoj koži, ali želim mu svu sreću ovog svijeta i da napravi veliki rezultat – zaključio je Kruno Jurčić.