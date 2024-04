Kraljica diska sezonu otvara s novim detaljem na dresu. Hoće li nakon sedam godina opet na vrh?

Kina će biti domaćin otvaranja sezone Dijamantne lige u olimpijskoj godini, u kojoj će biti 15 atletskih mitinga najviše svjetske razine. Serija počinje danas u Xiamenu i seli se u Šangaj 27. travnja, a potom slijedi Doha 10. svibnja.

Finale u Bruxellesu

Posljednji miting Dijamantne lige olimpijske sezone održat će se 13. i 14. rujna u Bruxellesu, gdje će se okupiti finalisti, a pobjednici će dobiti dijamantne pehare za ukupnu pobjedu. Između će se održati dva velika natjecanja u "Kraljici sportova". Od 26. srpnja do 11. kolovoza u Parizu će se održati Ljetne olimpijske igre, a posljednji susret Dijamantne lige prije najvećeg svjetskog sportskog natjecanja održat će se 20. srpnja u Londonu. Prije toga, od 7. do 12. lipnja na Olimpijskom stadionu u Rimu održat će se Europsko prvenstvo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sandra Elkasević, naša najbolja diskašica, već je nekoliko tjedana na pripremama u Kini. Danas će prvi put nastupiti ove sezone, prvi put s novim prezimenom na dresu. Konkurencija je izuzetno jaka. U Xiamen je došla Yaime Perez, Kubanka koja je nedavno na mitingu u Americi bacila disk 73,09 metara što je deveti hitac svih vremena. Tu su Amerikanke Valerie Allman (67,98 ove sezone) i Laulauga Tausaga (65,38), Njemice Shanice Craft (63,70), Kristin Pudenz i Claudine Vita, Nizozemka Jorinde Van Klinken, Portugalka Lilian Ca (63,57) te domaća zvijezda Bin Feng (66,44). Od vodećih sa svjetske liste nema tek Amerikanke Fraley (67,17), Portugalke Rodrigues (66,60) te Litavke Gumbs (64,98). Sandrin najbolji hitac prošle sezone bio je 67,71 metara što je bio tek 15. rezultat na svjetskoj rang-ljestvici. S tim hicem trenutačno bi bila treća, iza Perez i Allman.

Pravila su ostala ista kada je riječ o tehničkih disciplinama. To znači da će nakon pete serije peti pokušaj imati samo prve tri u tom trenutku. Sandra je do sada šest puta osvajala ukupnu pobjedu u Dijamantnoj ligi. Šest naslova od atletičarki ima samo Kolumbijka Catarine Ibarguren. Po sedam pobjeda imaju dva atletičara, francuski skakač s motkom Renaud Lavillenie i Amerikanac Christian Taylor. Sandra i Blanka imaju niz od sedam uzastopnih pobjeda, a to je uspjelo još samo Čehinji Hejnovoj, Novozelanđanki Adams i Ruskinji Lasitskene. Sandra je čak dvaput imala niz od sedam uzastopnih pobjeda – 2013. i 2016. godine. Zadnji put Elkasević je slavila 2017. godine. Nakon nje dvaput je pobijedila Perez, a zadnja tri puta ukupna pobjednica u bacanju diska bila je Valerie Allman. Zbog pandemije natjecanje se nije održalo 2020. godine.

Hrvatska deveta

Zahvaljujući Sandri, ali i Blanki Vlašić, koja je dvaput osvajala Dijamantnu ligu u visu, Hrvatska je na visokom devetom mjestu po broju ukupnih pobjeda. Deveto mjesto dijelimo s Kubom i Češkom. Najviše pobjeda ima SAD (87), potom slijede Kenija (54), Jamajka (24), Etiopija (16), Velika Britanija (12), Njemačka (12), Češka (11) i Francuska (9).