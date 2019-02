Kralj tetovaža došao živjeti u Hrvatsku: Želim oslikati čitavo tijelo!

Već na prvi pogled na nogometaše Gorice, jedan od njih se izdvaja. Riječ je o Joeyju Suku (29) koji na sebe skreće pozornost tetovažama.

No, kad ga upoznate malo bolje, shvatite da je zanimljiv po više stvari. Riječ je o nizozemskom nogometašu koji korijene vuče iz Indonezije, a trenutačno s obitelji živi u Zagrebu.

– Nisam puno znao o Hrvatskoj kad sam dobio ponudu, jedino sam znao jest da ljudi tu dolaze na odmor. Onda sam krenuo istraživati i mogu reći da su ljudi govorili lijepe stvari. I o državi, ali i o ligi – započeo je razgovor Suk.

Ovamo je stigao sa suprugom i četverogodišnjom kćeri...

– Zagreb je prekrasan grad, a sviđa mi se i vaš mentalitet. Svi ste opušteni i mojoj obitelji to savršeno odgovara.

Suk je većinu karijere proveo u nizozemskom Go Ahead Eaglesu, iako je imao kratku avanturu u Belgiji igrajući za Beerschot. Stoga smo ga zamolili da usporedi hrvatsku i nizozemsku ligu.

Uopće ne troši novac

– Ovdje se puno toga temelji na fizičkim predispozicijama, što meni više odgovara – uz osmijeh nam je rekao Joey.

Osim nogometa, zanima ga i moda. Vidi se to odmah na njemu, zaista drži do sebe i pazi što će obući. Kad smo ga priupitali o tome, stiglo je još jedno iznenađenje.

– U Nizozemskoj se bavim modelingom! Ja sam promotor mnogih nizozemskih brendova – otkrio nam je Suk i rekao da u Hrvatskoj još nije dobio ponudu takve vrste, ali da se nikad ne zna što će biti u budućnosti.

Trošite li puno na odjeću?, pitali smo ga.

– Ne, ne trošim uopće! Meni brendovi koje promoviram šalju odjeću, a ja na društvenim mrežama moram objaviti fotografije na kojima to nosim, to je moj dio posla.

Otkrio nam je što je na temu mode kroz svoja zapažanja zaključio o Hrvatskoj.

– Mislim da kod vas žene prate modu, muškarci baš i ne. Njih to, čini mi se, baš i ne zanima previše.

Što radite u slobodno vrijeme?

– Najviše se volim družiti s kćeri, igranje s njom puno mi znači. Odemo nekada i pojesti nešto jer jako volim hranu...

– Sve jedem. Sviđa mi se kuhinja u Hrvatskoj, imate nekoliko zanimljivih jela koja sam probao, ali se baš ne mogu sjetiti kako se zovu – govori Joey koji je tijekom cijelog razgovora bio nasmijan i iznimno pristupačan.

Tetovaža Gorice? Haha

A onda smo morali otvoriti neizostavnu temu – tetovaže. Ima ih jako puno po sebi, a ni sam ne zna koliko ih je točno. Ali se zato sjeća koja je bila prva.

– Prvu sam napravio s 15 godina, i to zajedno sa svoja dva prijatelja. Svi smo si tetovirali rodni grad Deventer.

Suk nam je rekao da mu je tetoviranje nešto poput ovisnosti, da stalno razmišlja što će napraviti sljedeće.

– Želim oslikati čitavo tijelo, to mi je cilj. Svaki put kad me nešto inspirira, ja to odlučim staviti na sebe. Jedino što nikad neću oslikati je lice.

Na naš spomen da će možda jednoga dana tetovirati i Goricu ili nešto slično, samo se nasmijao.

Zasad je to tako, no tko zna što nosi budućnost. Ako se ovdje zadrži neko vrijeme, ne bi nas začudilo da jednoga dana na njegovu ramenu ili negdje drugdje ugledamo Vrata od krča ili Andautoniju...

>> Pogledajte reakciju Bjelice kada je Dinamo izvukao Benficu