Kralj James u službi demokrata, prezreli i napali ga republikanci

Za razliku od Michaela Jordana i Kobea Bryanta, svojih velikih NBA prethodnika koji se baš i nisu proslavili kao društveno aktivni “celebrityji”, LeBron James (35) želi biti više od sportaša.

No naum Kralja Jamesa da ne stoluje samo na prijestolju svoje enormne sportske popularnosti već i da se socijalno angažira podijelio je Ameriku, a samim time i njegove fanove, među kojima je dosta onih koji to više neće biti.

I koji će mu, kada se publika vrati u NBA dvorane, zviždati uvjereni da se u trenutku naglašene podijeljenosti američkoga društva stavio na stranu demokrata. I zato su se, na društvenim mrežama, na njega obrušili republikanci i njihovi simpatizeri koji su uvjereni da slavni košarkaš potpomaže nastojanja da se detronizira predsjednik Donald Trump.

Formirao je svoju grupu

Naime, s nekoliko popularnih tamnoputih sportaša, LeBron je formirao grupu nazvanu “Više od glasa” (More Than a Vote) čiji je cilj zaštiti, po njegovu mišljenju, ugrožena glasačka prava crnaca, odnosno Afroamerikanaca, kako se to u SAD-u mora govoriti ako želite zvučati politički korektno.

“Njegovo košarkaško veličanstvo” želi potaknuti sunarodnjake crne boje kože da više izlaze na izbore, a kako je poznato da su crnci glasačko tijelo demokrata, brojni su republikanci reagirali te se blatom nabacuju po košarkaškoj ikoni. A u tom smislu prenijet ćemo vam neke od njihovih komentara.

“LeBron je živi dokaz da čak i Bog griješi.”

“Hoće li LeBron James osnovati i skupinu koja će se usprotiviti neredima i pljačkama njegove crne braće?”

“Je li to isti onaj LeBron koji se klanja Kini i ne protivi policijskoj brutalnosti nad ljudima iz Hong Konga? On je jeziva šala i licemjer.”

“On nama govori o ljudskim pravima, a podržava Kinu da se obrušava na demonstrante u Hong Kongu samo zato što u Kini jako puno zarađuje.”

“Odi u Kinu govoriti o ljudskim pravima i onda se vrati među nas. On tamo ne želi reći niti riječi jer štiti svoj multimilijunski ugovor. On je dvoličan i vrijedan prezira.”

Osim zbog Kine, mnogi ga podbadaju i na temu obrazovanja, a ono fakultetsko on nije ni započeo jer je u NBA stigao izravno iz srednjoškolskih klupa.

“Zar bih ja trebao slušati razmišljanja o politici čovjeka koji je završio srednju školu tako što je namigivao i kimao glavom jer je već tada bio velika sportska zvijezda?”

“Godišnje zarađuje 38 milijuna dolara u industriji koja zapošljava 85 posto crnaca. O kakvom on to rasizmu govori!?”

I doista, LeBron osobno doista se ne može požaliti na svoj status u korporativnoj Americi, no on ionako ne govori o sebi, već o stotinama tisuća anonimnih crnaca koji, u duboko podijeljenom američkom društvu, trpe rasnu nesnošljivost i nepravdu.

Protivi se on i policijskoj brutalnosti prigodom privođenja njegove crne braće, ali pri tome zaboravlja protuhe iz redova te iste braće pozvati da prestanu s paležom i pljačkama. A ne poziva ih ni da se prestanu međusobno ubijati, kao što je to slučaj u Chicagu.

Politika je sklizak teren

Za pohvalu je što LeBron svoj status – a na društvenim mrežama ima 112 milijuna pratitelja – koristi za društveno korisnu borbu i što se ne drži one poruke koju američki političari obično šalju sportašima, a to je “driblaj i šuti”.

Za pohvalu je što su mu u smislu javne glasnosti uzori Muhammad Ali i Kareem Abdul-Jabbar, no kada je već uplivao u te vode, onda bi morao vidjeti širu sliku i sve strane problema, a ne samo jednu. Jer, piše jedan čitatelj, poznato je da polovica Amerikanaca ne izlazi na izbore, a tako je već 100 godina, da samo 30 posto mladih glasa pa bi bilo dobro da LeBron sve njih zove na izbore, a ne samo crnu braću.

Sve ove reakcije puka dokaz su da je politika, pa bila ona samo socijalna, za aktivne sportaše sklizak teren, pogotovo za nekoga tko živi u vili vrijednoj 52 milijuna dolara u rezidencijalnoj četvrti u kakve obična crna braća nemaju priliku ni priviriti. Stoga ni LeBron ne uspijeva biti principijelan, no treba mu ipak komplimentirati što se izložio i podmetnuo kritikama mnogih bijelih Amerikanaca.