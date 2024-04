Mateo Kovačić u jednoj rečenici oduševio navijače Dinama: 'Hrvat sam, moram to reći...'

Hrvatski nogometni reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol fantastično su odigrali subotnji dvoboj 33. kola engleskog nogometnog prvenstva u kojem je njihov Manchester City s visokih 5:1 pobijedio Luton. I jedan i drugi zabili su pogotke na tom dvoboju. Kovačić je bio strijelac za 2:0, a Gvardiol je nakon asistencije Jeremyju Dokuu za 4:1 i sam zabio pogodak za konačan rezultat u sudačkoj nadoknadi,

Zanimljivo, engleska Premier liga za igrača utakmice proglasila je Matea Kovačića. Hrvatski vezni igrač zabio je prvi pogodak za svoj City u engleskom prvenstvu, a u intervjuu nakon utakmice opisao je taj osjećaj, ali i rekao da je Gvardiolov pogodak ljepši jer ga je zabio svojom slabijom, desnom nogom, kao i prošlog utorka protiv Reala u Ligi prvaka kada je također bio strijelac.

- Lijepo je zabiti. Za mene to nije najvažnije, ali naravno da je lijepo biti strijelac, pogotovo pred mojom obitelji koja je bila na tribinama. Kao što uvijek kažem, momčad je najvažnija - rekao je Kovačić prije no što mu je jedan maleni navijač Cityja krenuo postavljati pitanja za službene kanale društvenih mreža svog kluba.

Tko je bio tvoj idol tijekom odrastanja?

Dobro pitanje. Imao sam ih nekoliko, ali kad sam počeo shvaćati nogomet u potpunosti i postajao sve uključeniji, dvojica omiljenih igrača bili su mi Luka Modrić i Andres Iniesta.

Tko te u mladosti najviše motivirao da postaneš nogometaš?

Iskreno, nisam trebao puno motivacije, toliko mi se sviđao nogomet. Sam sam sebe motivirao. Moj otac je bio taj koji je stalno bio sa mnom i koji me usmjeravao prema naprijed. Kad možda ne bih u potpunosti bio usredotočen na svaki trening, on mi je davao podršku. Ako moram nekoga izabrati, onda je to moj otac.

Koja momčad ti je bila omiljena tijekom odrastanja?

Joj, joj, joj. Hrvat sam i moram reći da je moja hrvatska momčad bila Dinamo Zagreb. On mi je najdraži klub, klub za koji sam navijao i za koji navijam još uvijek - rekao je Kovačić.