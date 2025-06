'Kovačević zaslužuje ovacije, ali istina je da nema jedno. Odlaskom starijih olakšan mu je posao'

Mario Kovačević danas će napraviti prozivku budući da Dinamo ulazi u pripreme za novu sezonu. Kreće s puno toga novoga jer nije u pitanju samo novi trener, nego plavi kreću s gotovo kompletnom novom momčadi, napravljen je potpuni redizajn i tek treba vidjeti kako će sve to skupa izgledati kad prvenstvo počne.

Kovačević je u ruke dobio novi igrački kadar, što i nije loše, nešto se u Dinamu moralo promijeniti, a sad je za to i dobar trenutak. To prije jer Dinamo sad ne igra europske kvalifikacije i Kovačević i ta nova momčad imat će se vremena adaptirati jedni na druge. I zbog toga, kako nam je rekao jedan naš uvaženi trener, ovo bilo najbolje vrijeme za sve te promjene.

Dolaze igrači željni dokazivanja

Kovačević će imati vremena za team-building na tim pripremama, nema mač nad glavom kakav su dosad imali svi treneri plavih zbog tih europskih kvalifikacija, jer su to bile utakmice koje su plavima život značile. Ovako se on može pripremati za HNL, koji starta u kolovozu.

– Sigurno ni Kovačeviću neće biti lako jer toga u Dinamu nema ni u jednom trenutku i on to zna, uvijek se očekuje najviše. No moramo biti tolerantni u prvih pet-šest utakmica dok sve ne sjedne na svoje mjesto – kazao nam je trener koji je želio ostati anoniman.

Samir Toplak budno prati našu ligu, puno je puta komentirao i Dinamo posljednjih godina, pa tako i prati što se sad događa u Maksimiru.

– Ovo danas potpuno je nova momčad maksimirskog kluba. Nije sporno da su otišli top igrači, pa Petković, Baturina Pjaca, Sučić, to su sve reprezentativci, otišli su i drugi stariji igrači koji su napravili velike stvari. No sad su došli novi igrači, igrači koji će tražiti svoje mjesto pod suncem, koji će se željeti dokazati i izboriti za mjesto u momčadi – kaže nam Toplak.

No Kovačević sad ima dosta čistu sliku, nema više "senatora" i možda može lakše slagati momčad.

– Sigurno da neće biti lako raditi s novom momčadi, ali plavi su u prošloj sezoni imali četiri trenera i nisu napravili ništa pa držim da je Dinamo imao razloga napraviti veliku rekonstrukciju momčadi. Slažem se s onim što je nedavno rekao Kruno Jurčić, za Dinamo je katastrofalna sezona kad ostane bez trofeja. Prošle sezone uspjeli su se izvući, u ovoj nisu, a imali su skupu momčad. Zato je i bilo vrijeme za promjene – kaže Toplak.

Kovačević će imati više vremena jer tek krajem rujna starta u Europskoj ligi.

– To je sigurno veliki plus za Kovačevića, ali mislim da će mu biti lakše jer su stigli novi igrači koji će se željeti nametnuti i pokazati da su igrači za Dinamo, više će gristi. No sad sve to treba posložiti, očito u Maksimiru žele izgraditi karakternu momčad, više toga polagati na momčadsku igru, a manje na individualnu kvalitetu, kojom su puno utakmica dosad znali rješavati. Kovačević je moj prijatelj i zaslužuje sve ovacije kojima je dočekan u Dinamu, ali istina je i da nema previše iskustva. No mogu reći da bi mu bilo puno teže s onim starijim igračima koji su sad otišli – zaključio je Samir Toplak.

Željka Kopića uhvatili smo u Rumunjskoj, krenuo je s pripremama s bukureštanskim Dinamom. Nekadašnji trener Dinama i Hajduka drži da je Dinamo s promjenama u momčadi krenuo dobrim putom.

– Važno je reći da je Zvonimir Boban pokazao da ima sliku o tome kako želi da plava momčad izgleda. Izabrao je trenera kakvog je želio i zacijelo slaže roster momčadi u dogovoru s trenerom. Slažu momčad kakvu žele ubuduće gledati – kaže nam Kopić te nastavlja:

– U startu je ovo dobra situacija za trenera Kovačevića. Prvo, ima dobru startnu poziciju, ima iza sebe Bobana i cijeli klub, ali i sve te igrače koje su izabrali, upravo zato što su ih oni i izabrali i doveli u Dinamo. Istina je da će trebati malo vremena da se sve to posloži, da svi "upiju" način rada, da se upoznaju i prilagode ideji igre. Dosta je novih igrača, ali Kovačević ima olakotnu okolnost što s europskim utakmica kreću puno kasnije nego proteklih godina, tako da će imati dovoljno vremena da naprave ono što žele – zaključio je Kopić.

Potpisali Villar i Ljubičić

Kovačević je jučer dobio još jednog novog igrača, za plave je potpisao 27-godišnji vezni igrač Gonzalo Villar, ovaj je Španjolac vezni igrač koji ima i jedan nastup za A reprezentaciju Španjolske. Vezni je igrač koji može igrati i defenzivnog i ofenzivnog veznog. U Maksimir je stigao iz Granade, a u svojoj je karijeri igrao i u Romi kod Josea Mourinha.

– Čim sam čuo za interes Dinama, nisam dvojio ni sekundu. Sretan sam što sam stigao u Zagreb i vesele me novi izazovi koji me čekaju ovdje. Puno sam čuo o klubu s obzirom na odlične rezultate u Europi, a i dobar sam prijatelj s Raulom Torrenteom i Danijem Olmom, koji su mi ispričali sve o Dinamu kao i o fantastičnim navijačima koji prate klub. Bacamo se odmah na posao. Najvažniji cilj je vratiti naslov prvaka u Zagreb – rekao je Villar nakon potpisa ugovora s plavima. On će se danas naći na prvom treningu plavih u pripremama za novu sezonu pod vodstvom trenera Marija Kovačevića. I Dejan Ljubičić postao je službeno igrač Dinama, Kovačević već sad ima gužvu u veznom redu.

Prvi trening plavi će početi odrađivati u Maksimiru u 10 sati unatoč tome što neće biti kompletni jer se očekuje još novih igrača. No kadar plavih već sad je blizu kraja slaganja, a onda je na treneru Kovačeviću red da napravi posao koji se od njega očekuje. No ne treba očekivati da će imati 100 dana kao Vlada, jer on i Boban sve moraju posložiti do početka kolovoza i starta HNL-a.